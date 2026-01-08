Dell представил 52-дюймовый сверхширокоформатный 6K-монитор с изогнутым экраном

На CES 2026 компания Dell представила первый в мире 52‑дюймовый сверхширокоформатный изогнутый 6K‑монитор с IPS‑панелью. Кроме того, особенностью новинки стала функция разделения на четыре виртуальных монитора для работы с несколькими ПК одновременно. А KVM-переключатель позволяет управлять всеми ПК с одной клавиатуры и мыши. Устройство позиционируется как решение для трейдеров, инженеров и профессионалов, работающих с данными.

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub оснащен матрицей IPS Black с разрешением 6K (129 ppi), соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Hz. Монитор получил высшую сертификацию Rheinland Low Blue Light: он излучает до 60% меньше синего света, чем обычные экраны. Это должно заметно снизить нагрузку на глаза при долгой работе. Среди разъемов — порт Thunderbolt 4 мощностью до 140 Вт, несколько USB‑портов и Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с. Монитор уже поступил в продажу по цене $2900 с подставкой и $2800 без нее.

Второй новинкой компании стала модель Dell UltraSharp 32 4K. Монитор оборудован 32-дюймовой матрицей QD-OLED с разрешением 4K и 99-процентным охватом цветовой гаммы P3. Есть поддержка Dolby Vision и сертификация True Black 500 HDR. Эта модель поступит в продажу 24 февраля по цене $2600.