spot_img
9 января, 2026
spot_img
ДомойТехнологииМониторыDell представил 52-дюймовый сверхширокоформатный 6K-монитор с изогнутым экраном

Dell представил 52-дюймовый сверхширокоформатный 6K-монитор с изогнутым экраном

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub

На CES 2026 компания Dell представила первый в мире 52‑дюймовый сверхширокоформатный изогнутый 6K‑монитор с IPS‑панелью. Кроме того, особенностью новинки стала функция разделения на четыре виртуальных монитора для работы с несколькими ПК одновременно. А KVM-переключатель позволяет управлять всеми ПК с одной клавиатуры и мыши. Устройство позиционируется как решение для трейдеров, инженеров и профессионалов, работающих с данными.

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub оснащен матрицей IPS Black с разрешением 6K (129 ppi), соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Hz. Монитор получил высшую сертификацию Rheinland Low Blue Light: он излучает до 60% меньше синего света, чем обычные экраны. Это должно заметно снизить нагрузку на глаза при долгой работе. Среди разъемов — порт Thunderbolt 4 мощностью до 140 Вт, несколько USB‑портов и Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с. Монитор уже поступил в продажу по цене $2900 с подставкой и $2800 без нее.

Второй новинкой компании стала модель Dell UltraSharp 32 4K. Монитор оборудован 32-дюймовой матрицей QD-OLED с разрешением 4K и 99-процентным охватом цветовой гаммы P3. Есть поддержка Dolby Vision и сертификация True Black 500 HDR. Эта модель поступит в продажу 24 февраля по цене $2600.

Предыдущая статья
Опубликованы системные требования 007 First Light — игры про Джеймса Бонда
Следующая статья
Представлены ноутбук-трансформер Asus ProArt GoPro Edition и планшет ProArt PZ14 для творчества
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,828ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»