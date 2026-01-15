OpenAI заключила сделку с Cerebras на сумму более $10 млрд. в сфере вычислительных технологий

Компания OpenAI подписала соглашение с Cerebras Systems, производителем крупнейших в мире специализированных чипов (Wafer Scale Engine) для задач искусственного интеллекта и глубокого обучения. Сумма сделки превышает $10 млрд.

По условиям соглашения, компания получит до 750 МВт вычислительных мощностей в течение трех лет, они будут вводиться поэтапно до 2028 года. Cerebras станет частью инфраструктуры для инференса — то есть для генерации ответов ChatGPT и других продуктов OpenAI.

Компания отмечает высокую скорость инференса решений Cerebras, которая ускорит генерацию ответов, обеспечит более естественное взаимодействие и позволит масштабировать использование ИИ в реальном времени для гораздо большего числа пользователей.

OpenAI уже использует GPU разных поколений от Nvidia и AMD, а также строит гигантские ЦОД на базе решений последней в рамках проекта Stargate. Также компания сотрудничает с Google, у которой есть ускорители TPU, консультирует Microsoft по разработке чипа нового поколения Maia и разрабатывает собственные процессоры в партнерстве с Broadcom. Cerebras добавляет в этот портфель специализированное решение для задач, где критична минимальная задержка.

Отметим, что три недели назад Nvidia поглотила главного конкурента Cerebras — стартап Groq, сумма сделки составила $20 млрд. После этого Cerebras фактически остается последним крупным независимым производителем чипов для быстрого инференса.