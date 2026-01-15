Браузер Samsung Internet for PC стал доступен всем желающим пользователям

В октябре прошлого года компания Samsung объявила о запуске бета-версии браузера Samsung Internet for PC. Вначале он был доступен только пользователям в США и Южной Корее, а теперь доступ развернут для всех стран. Поддерживаются Windows 10/11 (версии 1809 и выше)

Скачать бета-версию браузера Samsung Internet for PC можно на официальном сайте. Несмотря на текстовое предупреждение, регионального ограничения нет, вероятно, страницу просто еще не обновили.

Браузер поддерживает синхронизацию Samsung Pass, закладок, истории и других данных между ПК и мобильными устройствами. При переходе с телефона на ПК можно продолжить просмотр с того же места, где пользователь остановился. Поддерживаются функции Galaxy AI (не во всех регионах), например, Browsing Assistant для быстрого реферирования и перевода веб-страниц.

Компания отмечает высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Браузер оснащен системой защиты от отслеживания и панелью Privacy Dashboard, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать различные параметры.