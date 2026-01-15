spot_img
15 января, 2026
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеБраузер Samsung Internet for PC стал доступен всем желающим пользователям

Браузер Samsung Internet for PC стал доступен всем желающим пользователям

Samsung Internet for PC

В октябре прошлого года компания Samsung объявила о запуске бета-версии браузера Samsung Internet for PC. Вначале он был доступен только пользователям в США и Южной Корее, а теперь доступ развернут для всех стран. Поддерживаются Windows 10/11 (версии 1809 и выше)

Скачать бета-версию браузера Samsung Internet for PC можно на официальном сайте. Несмотря на текстовое предупреждение, регионального ограничения нет, вероятно, страницу просто еще не обновили.

Браузер поддерживает синхронизацию Samsung Pass, закладок, истории и других данных между ПК и мобильными устройствами. При переходе с телефона на ПК можно продолжить просмотр с того же места, где пользователь остановился. Поддерживаются функции Galaxy AI (не во всех регионах), например, Browsing Assistant для быстрого реферирования и перевода веб-страниц.

Компания отмечает высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Браузер оснащен системой защиты от отслеживания и панелью Privacy Dashboard, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать различные параметры.

Предыдущая статья
Функция Personal Intelligence позволит Gemini давать рекомендации, основываясь на личных данных пользователя из различных сервисов
Следующая статья
OpenAI заключила сделку с Cerebras на сумму более $10 млрд. в сфере вычислительных технологий
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,828ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»