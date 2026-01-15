Криптомошенники похитили около $17 млрд. в 2025 году

Согласно отчету компании по аналитике блокчейн-данных Chainalysis, в 2025 году был зафиксирован самый большой рост потерь от криптовалютных мошенников за всю историю. За прошлый год злоумышленники похитили активы на сумму около $17 млрд., что на 34% больше по сравнению с 2024 годом. В отчете указывается на рост средних транзакций криптомошенников на 253%. Если средняя сумма в 2024 году составляла $782, то в 2025 году — уже $2764.

Chainalysis отмечает, что у возможностей у злоумышленников стало намного больше. Преступные сети используют фишинг как услугу, дипфейки, созданные с помощью ИИ, сложные схемы эмоционального манипулирования, а также участившиеся случаи выдачи себя за других лиц, включая представителей государственных органов.

Ключевым фактором роста стала активная интеграция технологий искусственного интеллекта в мошеннические схемы. Аферы, связанные с использованием ИИ, принесли мошенникам в 4,5 раза больше, чем в 2024 году. Схемы, связанные с ИИ-инструментами, в среднем приносили $3,2 млн. на одну операцию против $719 000 у обычных видов мошенничества. Ежедневный доход от ИИ-мошенничества также был существенно выше — $4838 против $518.

Особенно резко (на 1400%) выросло количество случаев, когда преступники выдавали себя за чиновников, работающих в государственных структурах. Средняя сумма похищенного в каждой такой афере увеличилась более чем на 600%. В качестве примера аналитики привели мошенничество с E-ZPass — американской системой электронного сбора платы за проезд. С помощью поддельных SMS-сообщений от имени этой службы аферисты похитили около $1 млрд. за три года. Отмечается, что проблема носит глобальный характер и подтверждается данными других ведомств.

Кроме того, аналитики выявили устойчивые связи криптопреступности на территории Восточной и Юго-Восточной Азии. В частности, речь идет о схемах, связанных с Камбоджей и Мьянмой, где, по данным исследования, жертвы торговли людьми принуждаются к участию в мошеннических операциях.

Эксперты полагают, что в 2026 году ситуация будет только ухудшаться, так как государственные структуры технически не готовы к сложностям отслеживания криптовалют, архитектура которых изначально ориентирована на анонимность. Мошеннические схемы все чаще будут совмещать ИИ, социальную инженерию и сложную финансовую инфраструктуру.