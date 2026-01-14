Nvidia выпустила DLSS 4.5 — обновленную версию технологии масштабирования изображения

Компания Nvidia выпустила обновленную версию технологии масштабирования изображения DLSS 4.5 для всех графических процессоров GeForce RTX. Стабильная версия вышла на день позже, чем компания ранее планировала.

Главные особенности DLSS 4.5 – повышение fps и качества изображения при понижении количества артефактов. Обновленный апскейлер работает на втором поколении модели трансформера и использует новую технологию динамической генерации кадров. Модель использует в пять раз больше вычислительной мощности, чем оригинальная DLSS 4.

DLSS 4.5 поддерживает до пяти дополнительных кадров на каждый традиционно отрендеренный кадр, тогда как в DLSS 4 было до трех. По данным Nvidia, DLSS 4.5 способна обеспечить прирост производительности до 35% при включенной трассировке пути в 4K с частотой обновления 240 Hz. Новый режим Dynamic Multi Frame Generation автоматически переключается между разными уровнями генерации кадров в зависимости от ситуации: если сцена более графически требовательная, то Frame Generation будет использоваться активнее, чтобы сгладить производительность.

Апскейлинг уже работает в более чем в 400 играх и приложениях. Чтобы обновить игры до DLSS 4.5, пользователям нужно выбрать пункт «Замещение DLSS — предустановки модели» во вкладке «Графика» для каждой программы или для всех приложений в целом и использовать настройку «Рекомендовано». DLSS 4.5 поддерживает все видеокарты GeForce RTX, но пользователи RTX 20 и 30 могут столкнуться с проблемами производительности. В режиме Quality активация апскейлинга может снизить разрешение, ухудшив картинку по сравнению с работой без DLSS.