15 января, 2026
Гоночная аркада Forza Horizon 6 выйдет 19 мая

Гоночная аркада Forza Horizon 6 выйдет 19 мая

Forza Horizon 6

Forza Horizon 6, аркадная гоночная игра с открытым миром от Playground Games, выйдет 19 мая, а также получит расширенный доступ для владельцев премиальных изданий 15 мая. Дата релиза игры появилась в рекламе ее премиального издания, которую раньше времени запустили в пятой части серии. Официальный анонс, вероятно, будет на следующей неделе в рамках презентации Developer_Direct от Xbox, возможно тогда же откроют и предзаказы.

В описании также указано, что в аркадной гонке появится свыше 550 автомобилей, основанных на реальных моделях, в которых игроки смогут путешествовать по Японии. А пострелизная поддержка будет включать в себя два крупных расширения (DLC) и как минимум один набор автомобилей.

Релиз Forza Horizon 6 состоится на ПК, Xbox Series X/S и в подписке Game Pass, а позже на PS5.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

