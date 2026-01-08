Представлены тонкие флагманские ноутбуки Dell XPS 14 и XPS 16

Год назад компания Dell отказалась от хорошо известного бренда XPS: модели этого класса переименовали в Premium, но данное решение себя не оправдало. Dell возвратила бренд XPS в сегмент флагманских устройств. На выставке CES 2026 компания представила ноутбуки премиум-класса XPS 14 (модель DA14260) и XPS 16 (DA16260).

Dell XPS 14 может быть оснащен 14-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей, переменной частотой обновления от 1 до 120 Hz, яркостью 500 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB. Также предлагается версия с OLED-экраном с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой обновления от 20 до 120 Hz, яркостью 500 нит, 100% охватом DCI-P3 и сертификацией VESA True Black 500.

Dell XPS 16 предлагает либо 16-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей, либо OLED-дисплей с разрешением 3200 × 2000 пикселей с аналогичными характеристиками младшей модели. Также есть поддержка Dolby Vision. Технология Eyesafe отвечает за сниженное излучение синего света.

Ноутбуки комплектуются новейшими процессорами Intel Core Ultra 300 (Panther Lake), в том числе Core Ultra 5 325, Ultra 7 355, Ultra X7 358H и Ultra X9 388H. Объем оперативной памяти LPDDR5x (9600 МТ/с) составляет от 16 до 64 Gb, емкость накопителя — 512 Gb или 1 Tb (PCIe 4.0), а также 2 или 4 Tb (PCIe 5.0). Система охлаждения получила два самых тонких и крупных вентилятора в истории Dell, 8-мм тепловую трубку, многослойные графеновые листы и аэрогель Gore. Это помогло снизить температуру на 8°C, а уровень шума — на 36% по сравнению с предыдущими решениями.

Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч обеспечивает до 27 часов трансляции видео. Набор портов включает три Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort 2.1 и Power Delivery, а также аудиоразъем. Есть 8 Мп камера с поддержкой 4K HDR и Windows Hello, квадрофонические динамики с Dolby Atmos и Waves MaxxAudio, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, также отмечается клавиатура с ходом клавиш 0,8 мм. Алюминиевый корпус ноутбука имеет покрытие Gorilla Glass 3 на тачпаде и Gorilla Glass Victus — на дисплее OLED-версий. Толщина Dell XPS 14 составляет — 15,2 мм, вес до 1,38 кг, XPS 16 — 15,4 мм и 1,7 кг.

Ноутбуки уже поступили в продажу в США и Канаде по цене от $1649,99 за Dell XPS 14 и от $1849,99 за Dell XPS 16, в темно-серой расцветке (Graphite) корпуса. В феврале компания расширит ассортимент конфигураций и добавит более яркое исполнение Shimmer, а до конца года выйдет версия Dell XPS 14 с предустановленной Ubuntu 24.04. Кроме того, в этом году Dell планирует выпустить модель XPS 13.