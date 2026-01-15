MediaTek выпустил платформу Dimensity 9500s – конкурента Snapdragon 8 Gen 5

Кроме Dimensity 8500, компания MediaTek представила субфлагманский процессор Dimensity 9500s, который позиционируется как полноценный конкурент Snapdragon 8 Gen 5. По своим параметрам новый процессор не имеет ничего общего с актуальным топом Dimensity 9500 и фактически повторяет Dimensity 9400/9400+.

MediaTek Dimensity 9500s выполнен по 3-нм технологическому процессу N3E от TSMC, в его основе лежат те же восемь ядер: одно Cortex-X925 (3,73 GHz), три Cortex-X4 (3,3 GHz) и четыре Cortex-A720 (2,4 GHz). Общий кэш L3 составляет 12 Mb, дополнительно предусмотрено еще 10 Mb системного кэша. Графическая подсистема осталась тоже без изменений — GPU Immortalis-G925 MC12. Никаких показателей прироста, кроме ускоренного на 44% запуска приложений, не заявлено.

Немного снижена поддерживаемая частота памяти: LPDDR5X-9600 вместо 10667. Хранение данных обеспечивается за счет UFS 4.0 с функцией MCQ. Поддержка Wi-Fi 7 без изменений, а вместо Bluetooth 6.0 поддерживается стандарт Bluetooth 5.4. Модем тоже немного замедлили: 7 Гбит/с против 7,3 Гбит/с. Имеется поддержка экранов WQHD+ до 180 Hz и камер до 320 Мп (запись видео в формате 8K@60fps). Поддержка Adaptive Gaming Technology 3.0 и Frame Rate Converter 3.0 позволяет достигать стабильных 165 fps в самых требовательных играх.

Первым смартфоном на базе MediaTek Dimensity 9500s станет Redmi Turbo 5 Max, премьера которого ожидается на следующей неделе.