Представлен MediaTek Dimensity 8500 – процессор для игровых смартфонов среднего уровня

Компания MediaTek представила процессор Dimensity 8500 для игровых смартфонов среднего уровня. Чип производится с использованием 4-нм техпроцесса TSMC N4P.

Dimensity 8500 использует такую же конфигурацию, как Dimensity 8400 — те же 8 производительных ядер Cortex-A725, но с разогнанной тактовой частотой: главное ядро — 3,4 GHz (+150 MHz относительно Dimensity 8400), три больших ядра — 3,2 GHz (+200 MHz) и четыре малых ядра — 2,2 GHz (+100 MHz). Благодаря увеличению частоты производительность CPU выросла на 7%. Суммарный объем кеш-памяти L3 составляет 6 Mb, также есть 5 Mb кеша SLC.

Главное изменение состоит в графической подсистеме. В качестве GPU в Dimensity 8500 используется решение Mali-G720 MC8 — пиковая производительность графического процессора выросла на 25% при снижении энергопотребления на 20%. Компания отмечает, что GPU способен обеспечивать стабильную частоту кадров выше 110 FPS даже на открытом воздухе при температуре 35 °C. А технология Dimensity Multi-Frame Rate, используемая в составе процессора, предназначена для экономии до 30% энергии во время игр.

В остальном, изменений никаких. Платформа также получила нейронный сопроцессор NPU 880, поддержку LPDDR5X-9600, камер до 200 Мп, Wi-Fi 6E, Buetooth 5.4, работу с двумя SIM-картами и модем со скоростью передачи данных до 5,17 Гбит/с.

Первые смартфоны на базе MediaTek Dimensity 8500 должны выйти в первом-втором кварталах.