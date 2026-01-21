spot_img
21 января, 2026
spot_img
ДомойSoftwareИгрыLife is Strange: Reunion выйдет 26 марта

Life is Strange: Reunion выйдет 26 марта

Life is Strange: Reunion

Студия Deck Nine представила новую игру серии Life is Strange с подзаголовком Reunion. Игра продолжит события Life is Strange: Double Exposure.

В игре состоится возвращение Хлои Прайс, которая полноценно не появлялась в основной серии с момента выхода приквела Life is Strange: Before the Storm в 2017 году. По сюжету, Хлоя прибывает в Каледонский университет, страдая от кошмаров с событиями, которых не было. Тем временем Макс, способная перематывать время, пытается предотвратить пожар, грозящий через три дня уничтожить университет. И теперь девушкам предстоит действовать сообща.

Life is Strange: Reunion

Роли Макс и Хлои вновь исполнили актрисы Ханна Телл и Рианна Деврис. Обещают нелинейный сюжет, в котором игроки свободно смогут выбирать ключевые детали жизней героинь и их взаимоотношений. Разработчики назвали Life is Strange: Reunion финалом саги о Макс и Хлое, завершающим их историю.

Игра выйдет 26 марта 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Предыдущая статья
Представлен тонкий игровой смартфон Red Magic 11 Air с активным охлаждением
Следующая статья
Xiaomi Electric Scooter 6 Lite с запасом хода 25 км представлен на международном рынке
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,826ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»