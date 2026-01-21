Xiaomi Electric Scooter 6 Lite с запасом хода 25 км представлен на международном рынке

Компания Xiaomi представила на международном рынке электросамокат Electric Scooter 6 Lite — самую легкую и доступную модель в новой серии. Новинка имеет складную конструкцию для удобства переноски и хранения. Рама из высокопрочной стали рассчитана на нагрузку до 100 кг, вес электросамоката составляет 18,1 кг. Габариты в сложенном виде — 1140 x 512 x 555 мм.

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite оснащен бесщеточным мотором мощностью 300 Вт в номинале и до 500 Вт в пике. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч, заявлена способность преодолевать подъемы с уклоном до 15%. За автономность отвечает литиевая батарея емкостью на 216 Втч, обеспечивающая запас хода до 25 км в стандартном режиме при скорости 15 км/ч или около 20 км в спортивном режиме на полной скорости. Для преодоления неровных участков дорог предусмотрена передняя двухпружинная подвеска с ходом 25 мм и 10-дюймовые пневматические шины. Тормозная система включает передний барабанный тормоз и задний E-ABS. Передняя фара мощностью 2,5 Вт способна освещать путь на расстоянии до 15 м, также имеется задний стоп-сигнал, мигающий при торможении.

Самокат получил три режима езды: медленный (6 км/ч), стандартный (15 км/ч) и спортивный (25 км/ч). На встроенном дисплее отображаются данные о поездке, включая скорость, режим езды и уровень заряда батареи. В приложении Xiaomi Home можно проверить запас хода, состояние батареи, историю поездок, давление в шинах, заблокировать двигатель и настроить рекуперацию энергии. Имеется защита от воды — IPX4 для корпуса и IPX6 для батареи.

Пока неизвестно, когда и по какой цене Xiaomi выпустит Electric Scooter 6 Lite на рынок.