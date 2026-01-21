Представлен тонкий игровой смартфон Red Magic 11 Air с активным охлаждением

Компания Nubia представила в Китае тонкий игровой смартфон Red Magic 11 Air — упрощенную и более компактную версию флагманского Red Magic 11 Pro. Аппарат отличается фирменным прозрачным дизайном, активной системой охлаждения с RGB-подсветкой.

Red Magic 11 Air оснащен 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2688 × 1216 пикселей), частотой обновления 144 Hz и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 7i. Толщина рамок со всех сторон составляет всего 1,25 мм, благодаря чему полезная площадь экрана составляет 95,1%.

В основе смартфона лежит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который работает в связке с фирменным игровым сопроцессором Redcore R4, оперативной памятью LPDDR5X Ultra до 16 Gb и накопителем UFS 4.1 до 512 Gb. Для стабилизации частоты кадров используется собственный движок CUBE Sky Engine. Система охлаждения ICE включает встроенный вентилятор с RGB-подсветкой, работающий на скорости до 24 000 об/мин., большую испарительную камеру и графеновый слой под экраном. Толщина RedMagic 11 Air составляет 7,85 мм — минимальный показатель для устройств с активным охлаждением. Вес смартфона — 207 гр.

В основную камеру входит датчик на 50 Мп (1/1,55 дюйма, ЭФР 23 мм, OIS) и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп скрыта под дисплеем. Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт и обходная зарядка для игр. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, NFC, ИК-порт, стереодинамики и сенсорные кнопки-триггеры с частотой опроса 520 Hz. Корпус имеет защиту от пыли и брызг воды по стандарту IP54. Смартфон работает под управлением Android 16 с RedMagic OS 11.

Цены на Red Magic 11 Air в Китае: 12/256 Gb – $502, 16/512 Gb – $602. Доступные цвета корпуса: Quantum Black (черный) и Stardust White (белый). Глобальный запуск игрового смартфона состоится 29 января.