Вышло обновление Telegram: ИИ-пересказы постов и новый дизайн для iOS в стиле Liquid Glass

Мессенджер Telegram получил первое обновление в 2026 году. Для публикаций в каналах и страниц в режиме быстрого просмотра стали доступны пересказы от искусственного интеллекта, кроме того, интерфейс для iOS получил оформление с эффектом Liquid Glass (Жидкое стекло).

Краткие пересказы от ИИ

При просмотре длинных публикаций в каналах теперь можно мгновенно переключаться на их краткое содержание. Кроме того, вверху статей, открытых в режиме быстрого просмотра, автоматически отобразится сжатая версия текста, созданная искусственным интеллектом.

Для обеспечения конфиденциальности при создании пересказов от ИИ используются модели с открытым исходным кодом, работающие на базе децентрализованной сети Cocoon. Разработчики Telegram подчеркнули, что в Cocoon каждый запрос надежно зашифрован, чтобы данные пользователей оставались в безопасности. Команда мессенджера также пригласила сторонних разработчиков ознакомиться с документацией Cocoon для возможной интеграции в другие приложения.

Новый дизайн интерфейса

Telegram для iOS теперь полностью поддерживает визуальный стиль Liquid Glass (Жидкое стекло) — прозрачные элементы и мягкий эффект преломления света добавлены во все разделы приложения.

Эффекты можно регулировать в настройках энергосбережения, чтобы не расходовать заряд аккумулятора.