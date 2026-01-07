Lenovo на CES 2026 представила ИИ решения для бизнеса

Анонсированные на этой неделе решения Lenovo для бизнеса отражают стремление Lenovo воплощать свою стратегию «Smarter AI for All» через продуманный дизайн, практичные инновации и надёжность. В рамках CES 2026 компания продемонстрировала обновленные ThinkPad X1 Aura Edition, ThinkPad X9 15p Aura Edition, адаптивный ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist и новый настольный ПК ThinkCentre X Series, а также свои концептуальные разработки и технологии, новые агентные ИИ‑сценарии, наглядно показывающие, как устройства будущего станут более адаптивными, взаимосвязанными и интеллектуальными в рабочей среде. Вся актуальная информация о представленных новинках в сегменте бизнес-решений — в этом материале.

Lenovo Qira

Lenovo Qira, определяемая как личная пользовательская интеллектуальная среда (Personal Ambient Intelligence System), начнёт появляться на отдельных устройствах Lenovo и Motorola в 2026 году, помогая пользователям бесшовно переключаться между ПК, планшетами и смартфонами, сохраняя задачи и данные синхронизированными. Разработанная на основе гибридной архитектуры с приоритетом приватности, Qira дополнит портфель решений для бизнеса Lenovo для обеспечения более естественных и адаптивных рабочих процессов.

Что нового в линейке Lenovo Aura Edition?

В устройствах Lenovo Aura Edition, созданных совместно с Intel, новые: ThinkPad X1, ThinkPad X9 15p и ThinkCentre X AIO получили обновлённые пользовательские возможности. Теперь режимы:

Smart Modes интеллектуально адаптирует системные настройки, персонализируя работу ПК и помогая пользователям оставаться сосредоточенными, а их данные — защищёнными.

интеллектуально адаптирует системные настройки, персонализируя работу ПК и помогая пользователям оставаться сосредоточенными, а их данные — защищёнными. Smart Share упрощает совместную работу благодаря функциональности Tap‑to‑Share, который теперь поддерживает передачу видео и мгновенный обмен фото между совместимыми устройствами, а также функциональности Tap‑to‑Pair для более быстрого подключения Bluetooth‑аксессуаров.

упрощает совместную работу благодаря функциональности Tap‑to‑Share, который теперь поддерживает передачу видео и мгновенный обмен фото между совместимыми устройствами, а также функциональности Tap‑to‑Pair для более быстрого подключения Bluetooth‑аксессуаров. Smart Care предлагает ИИ‑помощника для устранения неполадок, а дополнительно приобретаемая подписка Lenovo Device Orchestration предоставляет ИТ‑командам расширенные возможности управления парком устройств.

Серия ThinkPad X1

Lenovo представила ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition и ThinkPad X1 2‑in‑1 Gen 11 Aura Edition — два флагманских ИИ‑ноутбука, задающих новый стандарт в области ультрапремиальных бизнес‑устройств. Обе модели дебютируют с новой конструкцией Space Frame, которая позволяет размещать компоненты по обе стороны материнской платы. Это обеспечивает улучшенное охлаждение, повышенную производительность и упрощённый ремонт — включая замену USB‑портов, батареи, клавиатуры, динамиков и вентиляторов. Кроме того, это позволило увеличить размер тачпада.

Space Frame демонстрирует ту самую осмысленную инженерную инновацию, которая определяет наследие ThinkPad уже более трёх десятилетий. ThinkPad X1 Carbon, продажи которого превысили десять миллионов устройств с момента дебюта в 2012 году, остаётся символом приверженности Lenovo продуманной инженерии.

Оснащённые процессорами Intel Core Ultra X7 Series 3 с интегрированной графикой Intel Arc (до 12Xe ядер) и новыми NPU для продвинутых вычислений ИИ на устройстве, ThinkPad X1 Copilot+ PC обеспечивает значительный рост производительности и улучшенную энергоэффективность. Обновлённая система охлаждения отвечает за улучшенную на 20% теплопередачу, что позволяет системам поддерживать постоянную мощность 30 Вт, а в сочетании с более быстрой памятью LPDDR5x 9600 МГц с легкостью справляться с требовательными рабочими нагрузками от аналитики до создания контента.

Обе модели получили новую 10‑МП камеру с широким углом обзора (110°) и системой коррекции искажений Immervision. ThinkPad X1 2‑in‑1 также получил новый эргономичный стилус с магнитным креплением и улучшенной системой хранения и зарядки.

Разработанные с бережным отношением к окружающей среде устройства серии ThinkPad X1 теперь включают легко заменяемые компоненты, упаковку, не содержащую пластика, и корпус, на 75% состоящий из переработанного алюминия и на 90% из переработанного магния. ThinkPad X1 также получил рекордную оценку ремонтопригодности — 9 из 10 по версии iFixit, благодаря усовершенствованным модульным USB‑C портам; дочерней плате, которая изолирует отдельные компоненты ввода-вывода, и переработанной конструкции клавиатуры, которая облегчает доступ для ремонта и обслуживания.

ThinkPad X9 15p Aura Edition

Для тех, кому требуется настольная производительность в мобильном форм‑факторе, создан ThinkPad X9 15p Aura Edition. Основанный на смелом дизайне X9 предыдущего поколения, этот ноутбук получил цельнометаллический корпус из алюминия с фирменным Engine Hub и полным набором портов, включая полноразмерный SD‑ридер. Сочетание процессора с TDP 45 Вт и батареи 88 Вт·ч обеспечивает высокую производительность и надежную автономность в течение всего дня. 15,3‑дюймовый OLED‑дисплей 2.8K, откалиброванный X‑Rite, с частотой 120 Гц имеет сертификат HDR1000 True Black и обладает пиковой яркостью 1100 нит.

Внутри — процессоры Intel Core Ultra X9 Series 3 с графикой Intel Arc (до 12Xe ядер) и поддержка до 64 ГБ LPDDR5x (9600 MT/s). Устройство оснащено самым большим в линейке ThinkPad тачпадом (135 × 85 мм) и новой 10‑МП камерой с широким углом обзора, а также аудиосистемой с шестью динамиками. Корпус на 50% состоит из переработанного алюминия, а само устройство сертифицировано по стандарту EPEAT Gold.

Аксессуары

Новые аксессуары Lenovo расширяют возможности устройств серии Aura Edition:

ThinkPad Dual ‑ Mode Wireless ANC Foldable Headset 8550 : беспроводная гарнитура-наушники, которая сертифицирована для Microsoft Teams, оснащена технологией Bose, адаптивным гибридным ANC и ИИ‑шумоподавлением. Может работать до 58 часов от одной зарядки.

: беспроводная гарнитура-наушники, которая сертифицирована для Microsoft Teams, оснащена технологией Bose, адаптивным гибридным ANC и ИИ‑шумоподавлением. Может работать до 58 часов от одной зарядки. ThinkPad Bluetooth Presenter Mouse : устройство «два в одном» — мышь и презентер, с кнопкой быстрого доступа к ИИ‑функциям и поддержкой Bluetooth подключения к нескольким устройствам.

: устройство «два в одном» — мышь и презентер, с кнопкой быстрого доступа к ИИ‑функциям и поддержкой Bluetooth подключения к нескольким устройствам. ThinkPad 16” Click‑Go: стильный рюкзак без молний, с магнитными застёжками и жёсткими EVA‑панелями.

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist

Эволюционировав от концепта к коммерческому устройству, ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist получил моторизованный двойной поворотный шарнир, автоматически подстраивающий положение экрана под выбранный пользователем режим работы, позу или угол презентации. Новый встроенный в шарнир электромотор работает быстрее и тише, а улучшенная производительность системы обеспечивает плавные переходы между различными режимами ноутбука. Устройство сочетает адаптивную инженерию с практичностью и премиальными компонентами, подходящими для широкого спектра задач малого и среднего бизнеса.

Новый ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist на базе процессоров Intel® Core Ultra Series 3 – это Copilot+ PC с увеличенным 14‑дюймовым OLED‑дисплеем 2.8K (120 Гц, 500 нит, Dolby Vision), фронтальными динамиками Dolby Atmos®, поворачивающимися синхронно вместе с экраном. Аккумулятор 75 Вт·ч обеспечивает длительную производительность, а тонкий и легкий корпус (1,4 кг) сохраняет лаконичный утонченный внешний вид устройства.

Серия вертикальных решений ThinkCentre X на базе ИИ

Lenovo представила набор вертикальных решений на базе ИИ для малого и среднего бизнеса. Новая серия ThinkCentre X – имеет вычислительную мощность рабочих станций ThinkStation и встроенные ИИ приложения искусственного интеллекта, разработанные для улучшения совместной работы, ускорения задач создания контента, защиты конфиденциальных данных пользователя. Запуск серии демонстрирует стремление Lenovo внедрять готовые к использованию в бизнесе решения искусственного интеллекта в свой коммерческий портфель, обеспечивая безопасность данных пользователей. В портфеле представлены:

Моноблок ThinkCentre X AIO Aura Edition Copilot+ PC, оснащённый 27,6‑дюймовым дисплеем 16:18 QHD, который предлагает уникальную, почти квадратную, область просмотра размером в две страницы формата А4, удобную для работы с наборами данных, программирования или создания контента на вертикальном дисплее. Процессор Intel Core Ultra Series 3 обеспечивает эффективную производительность в различных рабочих процессах. Интеллектуальная камера с поддержкой Lenovo DeskView работает на базе ПО Lenovo AI Turbo Engine, помогая оцифровывать документы. Четыре динамика Harman Kardon и встроенные четыре микрофона обеспечивают кристально чистый звук студийного уровня при видеовстречах и конференциях. Режим Lenovo Share Zone позволяет разделить экран устройства на две части для одновременного отображения содержимого моноблока и подключенного ПК или другого внешнего устройства.

Новый премиальный настольный компьютер ThinkCentre X Tower обеспечивает масштабируемую производительность для ресурсоемких задач ИИ, которая поддерживается конфигурациями с двумя GPU и ПО Lenovo AI Fusion Solution для локального дообучения моделей с количеством параметров до 70 млрд. Его 34-литровый корпус удобен для обслуживания и улучшает проходимость воздушных потоков в сочетании с биомиметическим вентилятором для более тихого и эффективного охлаждения, что помогает сбалансировать производительность и тепловыделение. ThinkCentre X Tower также доступен с помощником Lenovo Sensor Hub, мультимодальной системой сенсорного контроля, которая использует данные визуального, радиолокационного, акустического и окружающего сенсоров для интерпретации присутствия пользователя и условий окружающей среды. Это позволяет настольному компьютеру обрабатывать данные локально и регулировать производительность, конфиденциальность и энергопотребление в режиме реального времени, сохраняя данные на устройстве. Представленная ThinkCentre X серия демонстрирует прогресс Lenovo в направлении создания более адаптивных и контекстно-зависимых коммерческих настольных компьютеров.

Обе представленные новинки имеют сертификацию EPEAT Gold и ENERGY STAR.

Ответственные инновации и поддержка жизненного цикла устройств

Lenovo продолжает инвестировать в решения, упрощающие развёртывание, управление и обслуживание устройств. Обновлённый Premier Support for Devices Suite — глобальный сервис поддержки нового поколения, созданный для ИИ‑рабочих мест. Он обеспечивает круглосуточный доступ к экспертам Lenovo в более чем 100 странах и распространяется как на ИИ‑ПК, так и на обычные устройства.

Сервис включает интегрированного ИИ‑агента для самообслуживания и составления запросов техническим специалистам службы поддержки. В сочетании с Premier Support Plus, включающим превентивный мониторинг и обслуживание, обновления BIOS и защиту от случайных повреждений, организации могут минимизировать простои и оптимизировать управление парком устройств. Lenovo также предлагает решения TruScale DaaS и CO₂ Offset Services для помощи компаниям с обновлением устройств и реализации экологических инициатив.

Как официальный технологический партнёр FIFA, Lenovo также представила лимитированную серию устройств FIFA World Cup 26 Edition, приуроченную к Чемпионату мира по футболу. В нее вошли:

ThinkPad X9‑14 Gen 1

ThinkPad X9‑15 Gen 1

ThinkPad X1 Carbon Gen 13

ThinkPad X1 Carbon Gen 14

ThinkBook 14 G8+ и G9

ThinkBook 16 G9 и 16p G9

ThinkPad X1 Carbon Gen 14 FIFA World Cup 26 Edition

Линейка FIFA World Cup 26 Edition также будет включать отдельные устройства потребительских и игровых серий Lenovo и смартфоны Motorola.