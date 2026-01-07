spot_img
8 января, 2026
Lenovo представила концепт ноутбука Legion Pro с растягивающимся экраном и другие новейшие игровые устройства

6 января, 2026 в рамках CES 2026, на котором побывал корреспондент Infocity, Lenovo представила новейшие устройства своей игровой экосистемы, созданные для киберспортсменов, начинающих геймеров, а также мобильных игр. Среди анонсированных новинок – актуальные модели в сериях Lenovo Legion и Lenovo LOQ, включая концепт игрового ноутбука Legion с растягивающимся горизонтально дисплеем.

Про Legion Pro Rollable Concept — концепт 16‑дюймового флагманского игрового ноутбука с экраном, который может расширяться с 16” до 24” по горизонтали, мы рассказали здесь.

 

О других новинках игровой экосистемы устройств Lenovo рассказываем в этом материале.

Legion Go SteamOS (8.8”, 2)

Legion Go SteamOS (8,8”, 2) — самый мощный портативный игровой девайс Lenovo Legion на базе операционной системы SteamOS. Он обеспечивает производительность уровня настольного ПК при удобстве консоли, объединяя мощь игровых устройств Legion с интуитивным и лёгким игровым опытом SteamOS.

Устройство может быть оснащено процессором вплоть до AMD Ryzen Z2 Extreme, оперативной памятью до 32 ГБ LPDDR5X и накопителем до 2 ТБ PCIe SSD (с возможностью расширения ещё на 2 ТБ через microSD), что позволяет полностью раскрыть весь потенциал аппаратной платформы Legion Go SteamOS, а 8,8‑дюймовый дисплей PureSight OLED поддерживает красочный геймплей игровых тайтлов даже ААА категорий.

SteamOS предлагает консольный опыт, оптимизированный под управление геймпадом и быстрый доступ к играм. Среди ключевых возможностей — мгновенная пауза/возобновление, позволяющая легко входить и выходить из игры. SteamOS создана для plug‑and‑play‑гейминга: полный доступ к библиотеке Steam, бесшовные облачные сохранения, централизованные уведомления, Steam Chat и встроенная запись игрового процесса. Пользователям доступен полный магазин возможностей Steam, включая самые новейшие релизы игр.

Legion 7a (16”, 11)

Legion 7a (16”, 11) — это элегантный и универсальный производительный ноутбук, созданный для геймеров, стримеров и креаторов. На 10% легче и до 5% тоньше предыдущего поколения, этот Windows 11 Copilot+ PC разработан так, чтобы поддерживать пользователя в STEM‑науках, стриминге, творчестве или играх.

Оснащённый новейшими процессорами AMD Ryzen AI 400 и графикой NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop GPUs с суммарным теплопакетом 125 Вт, Legion 7a (16”, 11) обеспечивает отзывчивую, оптимизированную ИИ производительность в играх, стриминге и сложных технических задачах — от программирования до 3D‑моделирования. Lenovo AI Engine+ передаёт программному пакету Legion Space данные о том, как в реальном времени лучше настроить питание, термопрофиль и эффективность, плавно переключаясь от ночных игровых марафонов к интенсивным вычислительным задачам для лабораторных работ.

Legion Coldfront: Hyper удерживает температуру под контролем даже при высоких нагрузках, а великолепный Lenovo PureSight OLED Gaming‑дисплей делает каждую деталь выразительной благодаря глубокому контрасту, точной цветопередаче и имеет ультранизкую задержку.

Legion 5i (15”, 11) и Legion 5a (15”, 11)

Новая серия Legion 5 — это универсальные ноутбуки, созданные для игр, творчества, стриминга и выполнения любых задач без малейших задержек. Более лёгкие, тонкие и адаптированные к жизни в движении, они легко переходят из одного сценария использования в другой. Модель Legion 5a (15”, 11) оснащается процессорами AMD Ryzen AI 400 Series, а Legion 5i (15”, 11) — процессорами Intel Core Ultra Series 3. Обе модели на Windows 11 Copilot+ оснащены графикой NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop GPUs и системой Lenovo AI Engine+, обеспечивая оптимизированную ИИ‑мощность и высокую частоту кадров — будь то ночной игровой сеанс, стриминг, создание презентаций или работа над крупным проектом.

Яркий дисплей Lenovo PureSight OLED делает каждую деталь живой и насыщенной, а система охлаждения Legion Coldfront: Hyper обеспечивает тихую и эффективную работу даже тогда, когда игровой процесс становится особенно напряжённым.

Кроме того, серия Legion 5 включает новую модель Legion 5a (15”, 11) на базе новейших процессоров AMD Ryzen 200 Series.

Lenovo LOQ 15AHP11 и Lenovo LOQ 15IPH11

Новые устройства серии Lenovo LOQ включают модели Lenovo LOQ 15AHP11 и Lenovo LOQ 15IPH11, которые доступны с процессорами AMD Ryzen 200 Series или Intel Core Ultra, и обе оснащены графикой NVIDIA GeForce RTX 50‑Series Laptop GPUs. Эти ноутбуки созданы для геймеров и студентов, которым требуется устройство, способное одинаково уверенно справляться и с учебными задачами, и с играми.

Обе модели оснащены технологией Hyperchamber Cooling, которая оптимизирует воздушный поток над ключевыми компонентами, эффективно отводя горячий воздух от ноутбука, одновременно снижая уровень шума вентиляторов. LOQ 15AHP11 и LOQ 15IPH11 доступны в цвете Luna Grey и могут быть оснащены дисплеем диагональю до 15,3 дюйма с разрешением WQXGA.

О доступности и ценах на представленные устройства Азербайджане будет сообщено дополнительно.

