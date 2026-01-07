Представлена линейка ноутбуков Samsung Galaxy Book6 с автономностью до 30 часов

Компания Samsung представила на CES 2026 новые ноутбуки серии Galaxy Book6. Теперь в нее входят три устройства: базовая модель, Pro-версия, а также отсутствующая в прошлом поколении модель Ultra. Все ноутбуки основаны на новейших процессорах Intel Core Ultra 3, то есть получили хорошую автономность. В зависимости от версии предусмотрены дискретные видеокарты GeForce RTX 5060 Laptop или RTX 5070 Laptop. Все модели оборудованы продвинутой системой охлаждения с объемной испарительной камерой. Кроме того, у версий Pro и Ultra увеличен размер ребер радиатора, а у Ultra еще добавлен новый двухканальный вентилятор и радиатор.

Базовая модель Galaxy Book6 доступна в версиях с IPS-экранами диагональю 14 и 16 дюймов (1920×1200 пикселей, 350 нит). Ноутбук предлагает процессоры Intel Core Ultra 5/7. Емкость аккумулятора от 61,2 до 78,1 Втч в зависимости от модели, время автономной работы производитель не раскрывает. Вес составляет 1,48 кг либо 1,85 кг.

Galaxy Book6 Pro также будет доступен в версиях с экранами диагональю 14 и 16 дюймов, но уже с OLED-панелью. Оба варианта получат поддержку сенсорного ввода, но характеристики экрана не сообщаются. Кроме процессоров Core Ultra 5/7, ноутбук может предложить еще и Core Ultra X. Емкость аккумулятора также от 61,2 до 78,1 Втч в зависимости от модели. Автономность составит до 30 часов воспроизведения видео. Вес ноутбука — 1,24 либо 1,59 кг.

Galaxy Book6 Ultra получит только 16-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей (2880×1800 пикселей, переменная частота обновления до 120 Hz, 1000 нит). В ноутбуке могут быть установлены процессоры Core Ultra X7/X9. Емкость аккумулятора составляет 80,2 Втч, а зарядка имеет мощность 100 либо 140 Вт. Заявленная автономность также до 30 часов в режиме воспроизведения видео. Имеется продвинутая акустическая система из шести динамиков.

Для ноутбуков предусмотрено 16 либо 32 Gb памяти, SSD емкостью от 256 Gb, поддержка Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 (у Pro и Ultra). Модели Pro и Ultra оснащены тачпадами с тактильным откликом и обновленными клавиатурами. Для всех моделей заявлена поддержка ряда нейросетевых функций, призванных упростить повседневное использование устройств.

Дата начала продаж и цены на Samsung Galaxy Book6 пока не объявлены.