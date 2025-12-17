spot_img
18 декабря, 2025
Состоялась презентация субфлагмана OnePlus 15R

Компания OnePlus представила субфлагман OnePlus 15R – это глобальная версия Ace 6T, который вышел в начале месяца на внутреннем рынке Китая.

OnePlus 15R

 

OnePlus 15R практически не отличается от китайской версии. Изменения минимальны – урезана емкость аккумулятора с 8300 мАч до 7400 мАч, поддерживается менее быстрая зарядка 80 Вт против 100 Вт у Ace 6T, а также увеличилось разрешение фронтальной камеры с 16 до 32 Мп. Остальные технические характеристики идентичны.

Смартфон будет предложен в двух расцветках корпуса: зеленой и черной. Покупатели получат подарочную подписку Google Ai Pro на 3 месяца — она дает расширенный доступ к передовым нейронным сетям от Google вроде Veo 3 и Nano Banana.

Цены на OnePlus 15R: 12/256 Gb – 700 евро/долларов, 12/512 Gb – 800 евро/долларов.

