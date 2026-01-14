Insta360 выпустила веб-камеры Link 2 Pro и 2C Pro с ИИ-функциями

Компания Insta360 представила Pro-версии веб-камер Link 2 и Link 2C, которые поступили в продажу еще в сентябре 2024 года. Новинки различаются между собой только типом крепления. Модель Insta360 Link 2 Pro имеет гиростабилизатор, который позволяет отслеживать движения пользователя в кадре, а Link 2C Pro оснащена простой клипсой для монитора. Помимо установки на монитор, обе камеры можно прикреплять к металлическим поверхностям с помощью встроенных магнитов.

В остальном характеристики камер идентичны: они получили 1/1,3-дюймовый сенсор (f/1.9, ЭФР 24 мм), поддерживающий запись видео 4K @ 30 fps или 1080p @ 60 fps. Камеры оснащены «самой продвинутой на сегодня аудиосистемой» Insta360, которая включает в себя два микрофона (направленный и всенаправленный) и функцию шумоподавления на базе ИИ. При необходимости зону захвата звука можно расширить, чтобы собеседник хорошо слышал сразу нескольких спикеров. Доступно четыре режима: стандартный с шумоподавлением, естественный режим без обработки звука, оптимизированный для говорящих групп, а также режим изоляции речи одного человека в шумной обстановке.

Список функций дополняют поддержка управления жестами, фазовый автофокус, режим Native ISO для съемки в условиях плохого или динамического освещения, True Focus для кадрирования движущихся объектов и Natural Bokeh для аккуратного размытия фона. Камеры также поддерживают интеграцию с контроллером Elgato Stream Deck и спикерфоном Insta360 Wave.

ИИ-функция InSight позволяет камерам записывать совещания, расшифровывать разговоры и создавать выжимки из них. Smart Whiteboard распознает маркерную доску и фиксирует ее в кадре, а DeskView хорошо подходит для презентаций на столе, выделяя лежащие на нем объекты. Есть режим приватности, когда камера не просто выключается, но и опускает объектив вниз.

Цена Insta360 Link 2 Pro составляет $249, модель Link 2C Pro стоит $199.