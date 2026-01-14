Создатель Signal представил чат-бота Confer с упором на приватность пользователя

Создатель Signal Мокси Марлинспайк выпустил новый проект под названием Confer. Это альтернатива чат-ботам ChatGPT и Gemini, который разработан с упором на приватность пользователя.

Ассистент с открытым исходным кодом изначально спроектирован так, чтобы никто, кроме самого пользователя, не мог прочитать его запросы и ответы нейросети. Доступ к данным есть только у владельца аккаунта — все сообщения защищены end-to-end шифрованием. В основе Confer — ключи доступа, современный стандарт аутентификации. Закрытый ключ хранится в защищенном хранилище устройства и используется не только для входа, но и для шифрования всей переписки. Это обеспечивает сквозное шифрование и прямой аналог E2EE, знакомый по Signal. Дополнительно Confer использует функцию удаленной аттестации. Это позволяет любому пользователю проверить, какой код работает на серверах Confer. Платформа полностью публикует программный стек продукта.

На какой языковой модели работает Confer – не сообщается, но интерфейс очень похож на ChatGPT. Если спросить чат-бота, какая модель лежит в его основе, он ответит, что разработан самостоятельно и не базируется на любой из известных моделей.

По словам Марлинспайка, пользователи Confer уже рассказывают о «жизненно важных» разговорах, на которые они не решались в ChatGPT или других популярных сервисах — именно из-за страха за приватность.

В бесплатном тарифе пользователю доступно лишь 20 сообщений в день, не более 5 чатов и некая «базовая ИИ-модель». Платный тариф за $35 предлагает безлимитные сообщения и чаты, а также «продвинутые» AI-модели с персонализацией. Confer уже работает на macOS, iOS и Android. Поддержка Windows возможна через сторонний аутентификатор, а Linux — через браузерное расширение.