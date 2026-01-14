Lenovo: инференс станет ключевым этапом развития ИИ

В рамках сессии вопросов и ответов, организованной на CES 2026 в рамках мероприятия Lenovo Tech World с участием CEO Lenovo Юаньцина Яна (Yuanqing Yang) и главного технического директора (CTO) и руководителя отдела исследований и разработок Lenovo Толги Куртоглу (Tolga Kurtoglu), компания представила своё видение развития искусственного интеллекта. В центре внимания — смещение фокуса с обучения моделей на инференс, а также концепция персонального ИИ-ассистента Qira, построенного на гибридной архитектуре.

Инференс как следующий фокус ИИ-стратегии Lenovo

По словам CEO Lenovo Юаньцина Яна, рынок искусственного интеллекта приближается к этапу перераспределения вычислительных нагрузок.

Сегодня, по оценке компании, около 80% ИИ-вычислений приходится на обучение моделей, однако в ближайшие годы это соотношение, как ожидается, изменится в пользу инференса. Опираясь на прогноз Futurum о том, что глобальный рынок инфраструктуры для вывода результатов ИИ вырастет с 5,0 млрд долларов в 2024 году до 48,8 млрд долларов к 2030 году, что представляет собой среднегодовой темп роста в 46,3% за шесть лет; Lenovo рассматривает инференс как следующий стратегический этап развития AI-инфраструктуры, особенно в корпоративных и пользовательских сценариях.

Компания отмечает, что дальнейший рост AI будет определяться не столько масштабом обучения моделей, сколько эффективностью их применения в реальных задачах, а переход от обучения к действию трансформирует инвестиции в AI в ощутимую прибыль для бизнеса и конкурентное преимущество. Следуюя этому видению, Lenovo анонсировала пакет решений для вывода результатов AI, в который вошли новые серверы ThinkSystem и ThinkEdge, услуги и сервисы Lenovo Hybrid AI Advantage.

Qira: персональный ИИ с кросс-платформенным подходом

Одним из ключевых элементов представленной стратегии стал персональный ИИ-ассистент Qira, который представляет собой переход от искусственного интеллекта на основе приложений к окружающему системному интеллекту, который учитывает контекст и доступен на разных устройствах без необходимости запускать отдельное приложение. В отличие от традиционных чат-ботов, встроенная на системном уровне на ПК, планшетах, смартфонах, носимых и других девайсах, Qira имеет привычный, единообразный интерфейс на всех устройствах, адаптируется к потребностям пользователя, обеспечивая непрерывность работы при смене экранов, задач и условий окружающей среды.

В Lenovo подчёркивают, что Qira не привязана к одному устройству или операционной системе. Она ориентирована на кросс-платформенный подход, при котором ИИ-ассистент может использовать данные с разных устройств для формирования единой базы знаний пользователя, чтобы действовать от его имени в рамках разрешённых сценариев, используя возможности устройства и локальный ИИ, в том числе в автономном режиме.

Компания рассматривает Qira как основу для развития персональных ИИ-сервисов, адаптирующихся под индивидуальные потребности пользователя и его цифровую среду.

Гибридная ИИ-архитектура и интеграция экосистем

CTO Lenovo Толга Куртоглу отметил, что архитектура Qira построена на принципах гибридного ИИ. Платформа поддерживает работу ИИ-моделей:

на пользовательских устройствах,

в облаке,

на edge-уровне,

а также предоставляет механизмы оркестрации моделей и ИИ-агентов. Такой подход позволяет интегрировать решения разных поставщиков и снижать риски жёсткой привязки к одной экосистеме.

В Lenovo считают, что дальнейшее развитие ИИ-рынка будет основано на сотрудничестве и совместимости, а не на модели «победитель забирает всё».

Ответственный ИИ и роль человека

Руководство Lenovo подчёркивает, что искусственный интеллект рассматривается как инструмент расширения возможностей человека, а не его замены.

Разработка ИИ-решений ведётся с учётом принципов ответственного использования технологий, защиты персональных данных и работы ИИ-сервисов исключительно с согласия пользователя. По мнению компании, уровень доверия к ИИ напрямую зависит от его практической ценности и прозрачности использования.

Инвестиции и фокус на развивающиеся рынки

Lenovo продолжает инвестировать в развитие ИИ-инфраструктуры как на зрелых, так и на развивающихся рынках. В числе приоритетных регионов компания называет Индию, Бразилию и страны Ближнего Востока.

Особое внимание уделяется Саудовской Аравии, где Lenovo развивает производственные мощности и локальные R&D-инициативы. В планах компании — дальнейшая локализация ИИ-решений, включая расширение языковой поддержки Qira.

Гибкое планирование вместо долгосрочных прогнозов

Говоря о стратегическом планировании, CTO Lenovo отметил, что в условиях быстрого развития ИИ традиционные пятилетние дорожные карты становятся менее эффективными. Компания делает ставку на короткие циклы разработки продолжительностью 2–3 года, гибкость и быструю адаптацию к изменениям рынка. Существенную роль в формировании продуктовой стратегии играет обратная связь от пользователей и практические результаты внедрения технологий.

Итог

Lenovo рассматривает будущее искусственного интеллекта через призму масштабируемого инференса, персональных ИИ-ассистентов и гибридных архитектур, ориентированных на интеграцию в существующие цифровые экосистемы.

Стратегия компании предполагает развитие ИИ как прикладного инструмента для бизнеса и пользователей, с акцентом на совместимость, ответственность и практическую ценность технологий.