6 января, 2026
Кампания «iPhone» от Azercell

Компания «Azercell Telecom», эксклюзивный телекоммуникационный партнер Apple Inc. в Азербайджане, запускает новую кампанию «iPhone». В рамках кампании абоненты, приобретающие смартфоны из последней линейки iPhone — iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max или iPhone Air — получат 56 ГБ бесплатного мобильного интернета ежемесячно в течение 6 месяцев.

Кампания действует до 31 января 2026 года в определенных центрах продаж и обслуживания Azercell.

Более подробную информацию вы можете получить по этой ссылке: Подарочная кампания iPhone 17 | Azercell

