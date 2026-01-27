Google YouTube Music-də uzun müddətdir davam edən çatışmazlığı aradan qaldırdı

Google YouTube Music tətbiqinə Spotify istifadəçilərinə yaxşı tanış olan faydalı bir funksiyanı əlavə edib. Yenilik xüsusilə musiqini bir neçə cihazda dinləyən istifadəçilərin işini xeyli asanlaşdırır.
Artıq YouTube Music-i smartfonda açarkən, istifadəçi başqa bir cihazda son səsləndirilmiş trek haqqında məlumat görəcək. Bu məlumat qısa qeyd şəklində göstərilir — məsələn, “iPhone-unuzdan” və ya “brauzerinizdən”. Bu sətir musiqi səslənməyə başlayanadək müvəqqəti olaraq ifaçı adı əvəzinə göstərilir.
Əvvəllər YouTube Music-də Android və iOS üçün oxutma növbələri bir-birindən asılı deyildi, baxmayaraq ki, veb-versiya mobil cihazlardan məlumat ala bilirdi. Oxşar imkan Spotify Connect funksiyasında mövcuddur, lakin Apple Music hələlik bu cür rahatlıq təklif etmir.