Планируется строительство уменьшенной копии Las Vegas Sphere

Sphere Entertainment, американская медиа- и развлекательная компания, наиболее известная созданием высокотехнологичных иммерсивных площадок, включая Las Vegas Sphere, намерена построить уменьшенную копию оригинальной арены — на 6 тысяч человек. Новая арена будет построена в туристическом комплексе National Harbor, на Восточном побережье США, в штате Мэриленд. Ожидается, что новый проект обеспечит такой же иммерсивный опыт, как оригинальная Сфера.

Las Vegas Sphere, открытая в 2023 году в Лас-Вегасе, снаружи покрыта гигантским LED-экраном (экзосфера), выступает в роли уникального кинотеатра и предназначена для проведения презентаций, музыкальных выступлений и кинопоказов на 360-градусном экране с 16K разрешением и объемным звуком.

Зал вмещает более 17 000 зрителей, он оснащен экраном площадью 15 000 м2, вибрирующими креслами и системой звука с 167 000 динамиками. Цена Сферы составила $2,3 млрд., она строилась практически 5 лет из-за COVID. Сооружение является новым символом Лас-Вегаса, предлагая полное погружение в цифровую реальность.

Несмотря на то, что проект пока что убыточен, выручка за 2025 год, с учетом выступлений таких популярных коллективов, как U2, Phish, и Backstreet Boys, составила $262,5 млн., Sphere Entertainment намерена и дальше развивать сеть Сфер в прогрессивных городах по всему миру. Кроме уменьшенного проекта в штате Мэриленд, планируется строительство еще одного объекта Sphere в Абу-Даби. Согласно пресс-релизу, сооружение достигнет высоты 111 метров.