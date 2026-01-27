В Facebook, WhatsApp и Instagram появятся платные премиум-подписки

Компания Meta собирается начать тестирование платных подписок, которые откроют доступ к эксклюзивным функциям в Facebook, WhatsApp и Instagram, сообщает издание Techcrunch со ссылкой на свои источники. Платные подписки предоставят пользователям больше возможностей в плане продуктивности и творчества, а также расширят доступность функций на базе искусственного интеллекта.

Основные функции всех сервисов останутся бесплатными, а за отдельную плату можно будет получить доступ к дополнительным инструментам и функциям. Meta намерена протестировать разные функции и пакеты подписок, каждая из которых будет иметь набор эксклюзивных возможностей.

Какие именно платные функции появятся в Facebook и WhatsApp, пока неизвестно. В Instagram платные подписчики смогут создавать неограниченное количество списков аудитории, видеть список своих подписчиков, которые не подписаны на них в ответ, а также просматривать публикации без отметок о просмотре для их авторов. Все новые подписки будут продвигаться отдельно от услуги Meta Verified.

Также Meta планирует протестировать подписки на ИИ-функции, такие как генерация видео в Vibes. На данное время этот сервис бесплатный, но компания планирует ввести некоторые ограничения для бесплатных пользователей, а все доступные возможности будут предлагаться только после оформления платной подписки.