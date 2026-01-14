Garmin Quatix 8 Pro – «морские» smart-часы получили длительную автономность и поддержку сотовой и спутниковой связи

Компания Garmin представила флагманские smart-часы Quatix 8 Pro, ориентированные на людей, проводящих значительное количество времени на воде. Гаджет может работать полностью автономно благодаря поддержке сотовой и спутниковой связи. В часах интегрирована спутниковая технология inReach и модуль сотовой связи LTE, что позволяет пользователям оставаться на связи даже на расстоянии до 80 км от берега. Можно отправлять текстовые сообщения, совершать голосовые звонки и проверять прогноз погоды в режиме реального времени, не используя телефон.

Garmin Quatix 8 Pro выпускаются в размерах 47 и 51 мм. Обе версии оснащены 1,4-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 454×454 пикселя. Дисплей достаточно прочен, чтобы выдерживать воздействие соленой воды, брызг и длительное пребывание в море. Корпус новинки защищен по стандарту 10ATM.

Часы умеют синхронизироваться с картплоттером и поддерживают функцию голосового управления в связке с адаптером Voice Control Bundle. В Quatix 8 Pro также есть функция экстренного вызова SOS, которая позволяет пользователям отправлять сигнал бедствия непосредственно с часов. Сигнал поступает в круглосуточный центр экстренного реагирования Garmin, который, по словам компании, уже координировал более 1200 успешных спасательных операций на воде.

Прошивка часов включает предустановленное ПО для морского транспорта, включая систему помощи при смене галса и таймер регаты. Garmin утверждает, что Quatix 8 Pro может обеспечить до 15 дней автономной работы в режиме умных часов. Устройство поддерживает круглосуточное отслеживание состояния здоровья, базовый набор функций включает пульсометр, пульсоксиметр и датчик ЭКГ. Также поддерживаются более 100 спортивных режимов, включая водные виды спорта, такие как вейкбординг и водные лыжи.

Цена Garmin Quatix 8 Pro составляет от $1299, комплект с Voice Control Bundle – от $1359. Продажи начнутся 16 января.