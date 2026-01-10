Asus, Broadcom и MediaTek показали первые маршрутизаторы и чипы с Wi-Fi 8

На выставке CES 2026 сразу несколько компаний, Asus, Broadcom и MediaTek, продемонстрировали первые образцы оборудования на основе стандарта Wi-Fi 8.

Ожидается, что решения для работы с Wi-Fi 8 появятся на рынке уже в этом году, но официально спецификация IEEE 802.11bn (Wi-Fi 8) еще не утверждена. Согласно текущему графику IEEE, стандарт Wi-Fi 8 будет ратифицирован только в 2028 году. Новый стандарт предложит повышенную стабильность соединения, увеличенную пропускную способность и улучшенную одноранговую связью между устройствами.

Концепт роутера Asus ROG NeoCore выполнен в виде многогранника с полым основанием и при этом лишен внешних антенн. Разработчики утверждают, что устройство обеспечит скорость соединения на уровне моделей с Wi-Fi 7, но расширит пропускную способность, а также снизит задержки и количество помех.

Компания Broadcom показала двухдиапазонные радиомодули BCM6714 и BCM6719, а также однокристальную систему BCM4918. Все три чипа предназначены для бытовых маршрутизаторов с Wi-Fi 8 и шлюзов провайдеров. MediaTek анонсировала семейство чипов Wi-Fi 8 Filogic 8000 для устройств премиум-класса с поддержкой Wi-Fi 8 — в корпоративных точках доступа, смартфонах и ноутбуках, телевизорах и устройствах умного дома.