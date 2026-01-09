Epic Games Store отдает бесплатно стратегию Bloons TD 6

В Epic Games Store можно бесплатно забрать стратегию Bloons TD 6, акция закончится 15 января в 21:00 по бакинскому времени. Игру раздают повторно, она уже предлагалась в 2023 году.

Bloons TD 6 — это стратегическая игра в жанре tower defense, в которой необходимо выполнять различные задания, сражаться с боссами, проходить испытания и создавать собственные. Игра получила в Steam очень положительные отзывы – 97%.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст Styx: Shards of Darkness и Styx: Master of Shadows.