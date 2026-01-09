spot_img
9 января, 2026
spot_img
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store отдает бесплатно стратегию Bloons TD 6

Epic Games Store отдает бесплатно стратегию Bloons TD 6

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать стратегию Bloons TD 6, акция закончится 15 января в 21:00 по бакинскому времени. Игру раздают повторно, она уже предлагалась в 2023 году.

Bloons TD 6 — это стратегическая игра в жанре tower defense, в которой необходимо выполнять различные задания, сражаться с боссами, проходить испытания и создавать собственные. Игра получила в Steam очень положительные отзывы – 97%.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст Styx: Shards of Darkness и Styx: Master of Shadows.

Предыдущая статья
Представлено эргономичное игровое кресло Razer с технологией HyperFlex
Следующая статья
Razer представил ИИ-компаньона Project Ava
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,828ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»