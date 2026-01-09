Razer представил ИИ-компаньона Project Ava

Компания Razer привезла на CES 2026 необычное устройство под названием Project Ava. Как можно видеть на фото и видео, это прозрачный цилиндр, внутри которого размещается 5,5-дюймовый голографический анимированный ИИ-аватар.

На выбор два аватара: Kira (аниме‑девушка в зеленом платье и черных чулках) и Zane (парень со змеиными татуировками). Razer обещает в будущем добавить и других персонажей, включая неких легенд киберспортивных игр, или же можно будет выбрать просто нейтральный светящийся шар. Также можно будет выбрать характер персонажа.

Устройство ориентировано в первую очередь на общение с пользователем. В компании подчеркивают, что аватары созданы с расчетом на «естественные движения, отслеживание взгляда, мимику и синхронизацию движений губ для увлекательного взаимодействия».

ИИ‑помощник подключается к ПК и при помощи встроенной камеры отслеживает пользователя и происходящее на его экране. Есть встроенные микрофоны, поэтому аватар слышит человека, отвечает на его вопросы и дает советы во время игры. К тому же Project Ava сможет обучаться и запоминать предпочтения пользователя при взаимодействии.

В основе текущей версии Project Ava лежит ИИ Grok, настроенный Razer специально для демонстрации на CES, в дальнейшем планируется поддержка других моделей. Проект все еще находится в разработке, релиз планируется до конца 2026 года.