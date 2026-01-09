Представлено эргономичное игровое кресло Razer с технологией HyperFlex

Компания Razer на выставке CES 2026 показала новое эргономичное игровое кресло Iskur V2 NewGen, рассчитанное на пользователей ростом от 1,6 до 2 м. и весом до 136 кг.

Iskur V2 NewGen – это первая модель, оснащенная системой поясничной поддержки Razer HyperFlex, которая имеет вращающуюся на 360° конструкцию, позволяющую регулировать высоту и наклон вперед и назад. Система адаптируется к изгибу поясницы даже при движении тела, помогая пользователям поддерживать правильную осанку при долгих игровых сессиях и эффективно снимая напряжение и усталость.

Кресло обтянуто кожей Razer EPU второго поколения с технологией CoolTouch. Подушка сиденья выполнена из перфорированного пеноматериала двойной плотности: мягкий верхний слой для комфорта и жесткий нижний — для стабильной поддержки. Iskur V2 NewGen оснащено 4D-подлокотниками, подголовником с памятью формы, газовым амортизатором 4-го уровня жесткости, алюминиевыми ножками с порошковым покрытием и 6-сантиметровыми полиуретановыми роликами.

Цена и дата продаж пока не известны.