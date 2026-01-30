spot_img
2 февраля, 2026
Epic Games Store отдает бесплатно Definitely Not Fried Chicken

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз отдают бесплатно Definitely Not Fried Chicken — симулятор бизнеса по торговле запрещенными веществами. Игру можно забрать до 5 февраля в 20:00 по бакинскому времени.

В Definitely Not Fried Chicken игрокам нужно взять на себя управление ресторанным бизнесом, который служит прикрытием для сбыта наркотиков. Релиз игры состоялся в 2023 году, у симулятора 72% положительных отзывов в Steam.

На следующей неделе в Epic Games Store будут раздавать головоломку про исследование особняка Botany Manor и косметический набор для шутера Pixel Gun 3D.

