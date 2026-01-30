Epic Games Store отдает бесплатно Definitely Not Fried Chicken

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз отдают бесплатно Definitely Not Fried Chicken — симулятор бизнеса по торговле запрещенными веществами. Игру можно забрать до 5 февраля в 20:00 по бакинскому времени.

В Definitely Not Fried Chicken игрокам нужно взять на себя управление ресторанным бизнесом, который служит прикрытием для сбыта наркотиков. Релиз игры состоялся в 2023 году, у симулятора 72% положительных отзывов в Steam.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе в Epic Games Store будут раздавать головоломку про исследование особняка Botany Manor и косметический набор для шутера Pixel Gun 3D.