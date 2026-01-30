Bakcell стал инновационным партнёром Peerstack Academy

Лидер инноваций Bakcell начал стратегическое партнёрство с Peerstack Academy — программной академией XXI века.

В рамках сотрудничества в качестве ключевых направлений определены реализация потенциальных проектов в области инноваций и искусственного интеллекта, развитие навыков программирования с учётом реальных потребностей отрасли, а также подготовка квалифицированных кадров для технологического сектора.

Peerstack Academy — это современная IT-академия, предлагающая обучение программированию на основе проектно-ориентированного и практического подхода. Кампус академии расположен в здании Азербайджанского технического университета. Модель обучения нацелена на формирование навыков, соответствующих реальной рабочей среде, и подготовку технологических специалистов, отвечающих международным стандартам.

В настоящее время в Peerstack Academy обучается более 100 активных студентов. В рамках партнёрства в течение первого года планируется охватить стипендиальной программой 250 студентов.

В ходе обучения студенты получают практический опыт работы с такими технологиями, как Ruby, JavaScript, React, PostgreSQL и REST API. После успешного завершения программы выпускники получают два диплома с международной аккредитацией, а также портфолио с готовыми и функционирующими приложениями.

Сотрудничество между Bakcell и Peerstack Academy направлено не только на создание новых возможностей для преобразования инновационных идей в реальные технологические решения, но и на содействие развитию человеческого капитала в сфере технологий в стране.

О компании Bakcell:

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания обеспечивает более трех миллионов клиентов высококачественными и скоростными услугами связи. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана через инновационные решения на базе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международного холдинга NEQSOL Holding, осуществляющего деятельность в сферах телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства в различных странах мира.