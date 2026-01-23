spot_img
23 января, 2026
spot_img
Double Fine анонсировала кооперативный файтинг Kiln с бойцами, созданными из глины

Kiln

На презентации Xbox Developer_Direct студия Double Fine, создавшая игру Psychonauts, анонсировала необычный кооперативный файтинг Kiln. По словам разработчиков, в игре сочетаются творчество и разрушение.

Геймерам предстоит сражаться друг с другом при помощи бойцов, созданных из глины, которые они будут создавать на гончарном круге самостоятельно с учетом собственных пожеланий. Сражения будут проходить на локациях, вдохновленных древней мифологией.

Выход Kiln состоится весной 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Подписчики Game Pass получат игру в день релиза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

