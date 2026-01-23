Следующая Fable от Playground выйдет этой осенью

Студия Playground Games на презентации Xbox Developer_Direct показала геймплей новой Fable и поделилась некоторыми деталями. Экшен-RPG перезапустит культовую франшизу, над которой в свое время работал легендарный геймдизайнер Питер Молиньё.

Главный герой Fable начинает свою историю ребенком. Вскоре на деревушку обрушивается несчастье и местных жителей, включая бабушку протагониста, превращает в камень таинственный незнакомец.

В игре будет редактор персонажа — внешность героя разрешат менять по своему усмотрению. Будут доступны разные стили боя в зависимости от вида оружия и магии, которые сможет использовать игрок.

Открытый мир Fable позволит исследовать его просторы, включая леса, деревни и города — как пешком, так и верхом на лошади. Авторы подчеркивают, что им было важно создать живой мир, полный живых персонажей со своим распорядком и ролью. Как и в предыдущих частях побочные активности включают работу, покупку и обустройство дома, заведение семьи и детей.

Кроме того, будет доступна возможность покупать и сдавать недвижимость, а каждый NPC в мире будет уникальным. Кроме того, в игре будет присутствовать система морали, которая отслеживает действия игрока и меняет мнение людей о персонаже, но она не будет двусторонней, где есть только плохие и хорошие последствия. Поступки игрока будут влиять на отношение к герою — одно и то же действие или статус могут быть расценены по-разному разными NPC.

Релиз экшен-RPG Fable состоится осенью 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.