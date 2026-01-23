Прогнозы на 2026 год: Резкое подорожание PC, переосмысление ИИ и эволюция кибератак

В первой половине 2026 года пользователей ждет значительный рост цен на персональные компьютеры. Согласно прогнозу аналитической компании IDC, отрасль столкнется с масштабным удорожанием из-за кризиса в поставках памяти и роста себестоимости компонентов. Сложившаяся ситуация создает «идеальный шторм» для рынка PC, совпадая с циклом обновления из-за окончания поддержки Windows 10 и активным продвижением концепции ИИ-ориентированных компьютеров. Крупные производители, включая Lenovo, Dell, HP, Acer и ASUS, уже предупреждают клиентов о грядущем повышении цен на 15-20% и пересмотре контрактов.

В IDC ожидают снижения мировых поставок ПК на 4,9%, причем этот показатель может ухудшиться при усугублении дефицита памяти. В таких условиях преимущество получат крупные вендоры, способные предлагать готовые системы с привлекательной ценностью, в то время как рынок кастомизированных сборок может стать значительно дороже. Кроме того, развитие ИИ-ориентированных компьютеров замедлится, поскольку функции искусственного интеллекта на устройстве требуют больших объемов оперативной памяти, а дефицит не позволит производителям сохранять доступные цены при запрашиваемых конфигурациях. Параллельно с этим производители будут вынуждены повышать и стоимость смартфонов. Обнадеживает лишь то, что подорожание произойдет не сразу. У многих производителей есть большие складские запасы, которые будут постепенно реализовываться в 2026 году. Большинство запасов рассчитано на полгода, поэтому можно предположить, что цены могут начать расти ко II кварталу 2026 года.

Прогнозы Илона Маска, Павла Дурова, Сэма Альтмана, Джеффа Безоса, Билла Гейтса, Марка Цукерберга и Сундара Пичаи

Глава Tesla и SpaceX делает ставку на радикальное ускорение прогресса сразу в нескольких областях. Маск уверен, что развитие технологий идет такими темпами, что в 2026 году искусственный интеллект станет умнее самого способного человека. Речь идет о достижении AGI (общего искусственного интеллекта), чьи когнитивные способности превысят возможности любого индивида. Единственными ограничениями на этом пути предприниматель называет доступность электроэнергии и оборудования для обучения моделей. В 2026 году Tesla планирует выйти на высокие темпы производства, чтобы предлагать человекоподобных роботов Optimus сторонним компаниям. Маск рассчитывает снизить их стоимость до 20-25 тысяч долларов за штуку. По предположению бизнесмена, их производство может приносить Tesla до 80% прибыли. Что касается SpaceX, которая в этом году идет на IPO, то Маск прогнозирует отправку первого непилотируемого корабля Starship на Марс. Если миссия, экипаж которой, вероятно, составят роботы Optimus, пройдет успешно, путь для людей будет открыт через 2-3 года. Шансы на успех в 2026 году бизнесмен оценивает на уровне 50%.

Основатель Telegram фокусируется на цифровой свободе и децентрализации экономики. Дуров прогнозирует, что в будущем стоимость биткоина может достигнуть 1 млн. долларов, исходя из того, что правительства продолжают бесконтрольную эмиссию денег, в то время как эмиссия биткоина алгоритмически ограничена. Это неизбежно приведет к росту ценности децентрализованных активов. На фоне геополитической напряженности и давления IT-гигантов Дуров предсказывает появление специализированных защищенных устройств для связи. Такие «криптофоны» будут работать подобно аппаратным кошелькам, минуя уязвимости обычных смартфонов. Дуров также уверен, что человечеству нужны нейтральные площадки, свободные от цензуры. По его мнению, рынок массово двинется в эту сторону.

Согласно внутренним дорожным картам и аналитике OpenAI, 2026 год станет годом перехода от генеративного ИИ к агентному, считает Сэм Альтман. К сентябрю 2026 года OpenAI может представить систему класса «Автономный ИИ-стажер». В отличие от чат-ботов, работающих в режиме «вопрос-ответ», эта модель сможет выполнять длительные задачи: самостоятельно искать литературу, писать код, запускать симуляции и формировать отчеты. Фактически OpenAI планирует создать цифрового сотрудника уровня младшего научного работника, способного трудиться 24/7.

Основатель Amazon смотрит на инфраструктуру будущего через призму космоса. Безос полагает, что в ближайшие десятилетия человечество начнет переносить гигантские центры обработки данных на орбиту. Космос предлагает идеальные условия: круглосуточную солнечную энергию и отсутствие погодных рисков. Это позволит снизить нагрузку на энергосети Земли и масштабировать ИИ-кластеры. Комментируя ажиотаж вокруг ИИ, Безос проводит параллели с крахом доткомов в 2000 году: даже если на рынке надуется пузырь, долгосрочные последствия технологии будут глубоко позитивными и трансформируют все сферы жизни, как это сделал интернет.

Сооснователь Microsoft сохраняет «рациональный оптимизм», но предупреждает о рисках. Гейтс утверждает, что в ближайшие 5 лет ИИ радикально изменит нашу жизнь, став персональным репетитором в образовании и помощником в медицине. Он активно инвестирует в стартапы, которые делают эти технологии доступными для диагностики болезней и обучения. Визионер предупреждает, что вероятность новой глобальной пандемии в ближайшие четыре года составляет 10-15%. Он призывает правительства не расслабляться после COVID-19, а инвестировать в системы мониторинга и быстрого реагирования. В климатической повестке Гейтс ожидает, что к 2026 году возобновляемые источники энергии в ключевых секторах мировой экономики станут экономически выгоднее ископаемого топлива даже без государственных субсидий.

Руководители Meta и Google прогнозируют трансформацию привычных интерфейсов. Марк Цукерберг считает, что в ближайшие годы Smart-очки с ИИ станут новым массовым трендом, постепенно вытесняя телефоны как главный способ получения информации. Meta уже готовит инфраструктуру для этого, разворачивая гигантские вычислительные мощности. Сундар Пичаи отмечает, что более 25% нового кода в Google уже пишется искусственным интеллектом. В 2026 году роль программиста окончательно трансформируется из написания кода в постановку задач и проверку работы ИИ-агентов. Поиск в интернете превратится в диалог с «всевидящим» ассистентом, способным выполнять множество задач одновременно.

2026 год станет поворотным для ИИ-индустрии – прогноз Стэнфордского университета

2026 год станет поворотным моментом для индустрии искусственного интеллекта: эпоха громких обещаний уступит место жесткой оценке реальной пользы ИИ. Об этом говорится в прогнозе Stanford HAI, подготовленном преподавателями и исследователями из областей компьютерных наук, медицины, права и экономики Стэнфордского университета. «Мы находимся в точке переосмысления того, чего на самом деле хотим от ИИ и каким он должен быть для долгосрочной пользы человека», — говорится в докладе. Общий вывод экспертов сводится к тому, что ключевой вопрос больше не в том, «может ли ИИ что-то делать», а в том, насколько хорошо он справляется с задачами, во сколько это обходится и кому это действительно выгодно. В разных сферах — от юриспруденции до здравоохранения — ожидается переход к стандартизированным метрикам, бенчмаркам и показателям окупаемости инвестиций.

В Стэнфорде считают, что разговоры о скором появлении общего ИИ (AGI) в 2026 году не оправдаются. Вместо этого на первый план выйдет тема «суверенитета ИИ»: государства будут стремиться снизить зависимость от американских провайдеров и контролировать, где обрабатываются их данные — либо за счет собственных моделей, либо за счет размещения чужих моделей на национальной инфраструктуре. При этом эксперты предупреждают о риске спекулятивного пузыря на фоне рекордных инвестиций в дата-центры и вычислительные мощности. Исследователи также прогнозируют рост числа неудачных корпоративных ИИ-проектов. По их мнению, в 2026 году компании начнут открыто признавать, что обещанного роста производительности ИИ добился лишь в отдельных нишах: например, в программировании и контактных центрах. Это, в свою очередь, должно привести к более осознанному выбору сценариев применения технологий.

В науке и медицине акцент сместится на «вскрытие черного ящика» нейросетей. Ученые будут уделять больше внимания тому, как модели приходят к своим выводам, а не только точности результатов. В здравоохранении ожидается переход от хаотичного внедрения десятков ИИ-стартапов к системной оценке их влияния на работу врачей, пациентов и экономику клиник. Юридический сектор, согласно прогнозу, также станет более прагматичным: ИИ начнут оценивать по способности решать сложные задачи вроде анализа нескольких документов и синтеза аргументов, а не просто по качеству текстов. Параллельно будут развиваться новые методы измерения рисков, точности и эффективности таких систем.

Экономисты Стэнфорда ожидают появления «экономических дашбордов ИИ»: инструментов, которые в режиме почти реального времени будут показывать, где ИИ повышает продуктивность, а где вытесняет работников. Это должно изменить дискуссию с абстрактных споров о влиянии ИИ на рынок труда на конкретные данные и решения. В целом эксперты сходятся во мнении, что 2026 год станет годом отрезвления. ИИ останется мощным инструментом, но ожидания станут более реалистичными, а внимание сместится с масштабных обещаний на измеримые результаты, прозрачность и долгосрочные последствия для людей и экономики.

10 трендов 2026 года от Gartner

На ежегодном симпозиуме Gartner IT Symposium в Орландо аналитики компании представили список из 10 технологических трендов, которые окажут наибольшее влияние на бизнес к 2026 году. Главный тренд — платформы AI-native разработки, которые объединяют работу человека и ИИ. Аналитики отмечают: «Следующая волна инноваций происходит уже сейчас». ИИ-суперкомпьютеры ускоряют разработку ПО, а мультиагентные системы, где каждый агент отвечает за свою задачу, снижают риски ошибок и повышают эффективность. «Не стоит создавать крупные монолитные агенты — они сложны в управлении», — советуют специалисты. Малые языковые модели (domain-specific language models) позволяют ИИ эффективнее решать специализированные задачи бизнеса и снижают затраты на поиск релевантной информации. Физический ИИ, взаимодействующий с окружающей средой (например, роботы и дроны), становится все более востребованным. В сфере кибербезопасности выделяются упреждающие ИИ-решения и цифровая верификация, позволяющая удостовериться в подлинности данных и приложений. Геопатриация — перемещение данных и приложений в облачные сервисы, работающие под национальной юрисдикцией, — становится ответом на глобальную геополитическую нестабильность. Появление «суверенных» облаков и сервисов позволяет компаниям соблюдать законы о хранении данных и гарантировать безопасность корпоративных ресурсов.

Технологические тренды Gartner отражают переход к эпохе повсеместного применения ИИ — от глубокой автоматизации производства и бизнеса до новых методов защиты данных. В отличие от прошлых лет, инновации сегодня внедряются не постепенно, а в реальном времени, что требует от компаний гибкости и готовности к быстрым изменениям. AI-native платформы и мультиагентные системы упрощают и ускоряют разработку приложений, позволяя организациям увеличивать производительность, а сотрудникам без профильных знаний — включаться в технические процессы. Это повышает конкурентоспособность компаний и создает предпосылки для появления новых профессий. Развитие малых языковых моделей делает искусственный интеллект точнее и надежнее для конкретных отраслей (например, медицина, юриспруденция, финансы), а физический ИИ открывает путь для автономных устройств в логистике, энергетике и промышленности. Сильный акцент на упреждающей кибербезопасности и цифровой верификации связан с ростом количества киберугроз и распространением фейковых данных. По аналогии с Zero Trust и XDR-платформами, внедрение предиктивных и аутентификационных технологий становится отраслевым стандартом. В совокупности эти тренды определяют цифровую трансформацию бизнеса на ближайшие годы и меняют рынок труда, требования к образованию и структуру компаний.

Прогнозы на 2026 год в сфере кибербезопасности

С точки зрения угроз 2026 год, вероятнее всего, продолжит текущую траекторию, а не принесет принципиально новый класс атак. Эксперты Cybersecurity Ventures предлагают рассмотреть 7 ключевых трендов нового года:

Применение ИИ в атаках и обороне. В 2026 году искусственный интеллект станет одновременно инструментом атаки и обороны. Атаки с помощью агентов ИИ ускоряются и персонализируются: от ИИ-генерируемого фишинга до сложных эксплойтов, которые учатся и адаптируются в реальном времени. Например, злоумышленник может создать гиперперсонализированную (hyper-personalized) угрозу, рассчитанную на конкретное лицо, используя данные из соцсетей и предыдущих утечек и автоматически подбирая сумму требования или метод шантажа. А в руках защитников ИИ будет превращать SOC (Security Operations Center) в первую линию обороны. Автономные агенты сортируют уведомления, блокируют угрозы за секунды и освобождают людей для стратегических задач и более глубокого анализа. Следовательно, команды безопасности получают возможность управлять «новой рабочей силой» на базе ИИ, которая ускоряет обработку инцидентов, поддерживает DevSecOps и автоматизирует сложные бизнес-процессы. Хотя все звучит довольно оптимистично, к сожалению, вместе с этим ИИ создает новые риски. Неправильная настройка автономных агентов может дать им привилегированный доступ к критически важным API, данным и системам. Это делает агентов привлекательной целью для злоумышленников и требует строгого контроля над их поведением и безопасностью.

Компании столкнулись с вполне ожидаемой проблемой: быстрые циклы разработки и массовое использование ИИ для создания кода формируют новые векторы уязвимостей. И теперь уже недостаточно одного классического подхода, когда безопасность проверяется в конце процесса. В 2026 году компании будут фокусироваться на интеграции безопасности непосредственно в жизненный цикл разработки — так называемый подход shift-left security. Dev-команды учатся предусматривать и предотвращать угрозы еще на стадии дизайна и кодирования. Поэтому в 2026 году обучение и тренировка разработчиков продолжит набирать обороты. Они превращаются в первую линию защиты, способную замечать и исправлять уязвимости до того, как код попадет в продакшн. В центре внимания остается человек. Облачные среды: рост сложности и атак. Масштабное использование мультиоблачных и edge-сред создает новые вызовы для кибербезопасности. Данные постоянно перемещаются между конечными точками, SaaS-приложениями и on-premises системами. Каждое движение может стать потенциальной уязвимостью. Misconfigurations, shadow IT и неконтролируемое использование SaaS оставляют компании уязвимыми. В 2026 году бизнес будет активно инвестировать в cloud-native security frameworks, так как они обеспечивают единую видимость и контроль в гибридных средах. Технологии типа SASE и Cloud Security Posture Management (CSPM) помогают выявлять ошибки конфигурации и отслеживать безопасность в реальном времени. Edge computing дает преимущества в скорости обработки данных, но вместе с тем повышает сложность контроля и безопасности. Ключевыми остаются контроль доступа и постоянный мониторинг.

Масштабное использование мультиоблачных и edge-сред создает новые вызовы для кибербезопасности. Данные постоянно перемещаются между конечными точками, SaaS-приложениями и on-premises системами. Каждое движение может стать потенциальной уязвимостью. Misconfigurations, shadow IT и неконтролируемое использование SaaS оставляют компании уязвимыми. В 2026 году бизнес будет активно инвестировать в cloud-native security frameworks, так как они обеспечивают единую видимость и контроль в гибридных средах. Технологии типа SASE и Cloud Security Posture Management (CSPM) помогают выявлять ошибки конфигурации и отслеживать безопасность в реальном времени. Edge computing дает преимущества в скорости обработки данных, но вместе с тем повышает сложность контроля и безопасности. Ключевыми остаются контроль доступа и постоянный мониторинг. Расширение уровня атаки через конечные точки и мобильные устройства. Развитие дистанционной и гибридной работы вместе с ростом экосистемы IoT и edge-сред значительно расширило поверхность атаки. Сотрудники подключаются из разных сетей, устройств и локаций, что только на руку киберпреступникам. Последние целенаправленно атакуют удаленные сессии через фишинг, кражи учетных данных и ИИ-имитации. В 2026 году безопасный удаленный доступ остается критически важным. Организации переходят от устаревших VPN к современным Zero-Trust решениям, обеспечивающим скорость и защиту одновременно, используя многофакторную аутентификацию, шифрование и подробные политики доступа. Центральное управление дает IT-командам видимость подключений, позволяя выявлять аномалии и обеспечивать соблюдение политик. Существует и другая проблема: количество устройств — от IoT до edge-компонентов — постоянно растет. Уязвимые элементы с низким уровнем безопасности или сложным обновлением прошивки становятся точками входа для атак, включая DDoS, ботнеты и проникновение через цепочку поставки. Поэтому управление жизненным циклом устройств — от настройки до вывода из эксплуатации — становится приоритетом.

Развитие дистанционной и гибридной работы вместе с ростом экосистемы IoT и edge-сред значительно расширило поверхность атаки. Сотрудники подключаются из разных сетей, устройств и локаций, что только на руку киберпреступникам. Последние целенаправленно атакуют удаленные сессии через фишинг, кражи учетных данных и ИИ-имитации. В 2026 году безопасный удаленный доступ остается критически важным. Организации переходят от устаревших VPN к современным Zero-Trust решениям, обеспечивающим скорость и защиту одновременно, используя многофакторную аутентификацию, шифрование и подробные политики доступа. Центральное управление дает IT-командам видимость подключений, позволяя выявлять аномалии и обеспечивать соблюдение политик. Существует и другая проблема: количество устройств — от IoT до edge-компонентов — постоянно растет. Уязвимые элементы с низким уровнем безопасности или сложным обновлением прошивки становятся точками входа для атак, включая DDoS, ботнеты и проникновение через цепочку поставки. Поэтому управление жизненным циклом устройств — от настройки до вывода из эксплуатации — становится приоритетом. Identity-first security. Стабильность бывает и неприятной: учетные записи остаются ведущим вектором атак. MFA уже не всегда гарантирует безопасность, ведь растет количество атак с обходом многофакторной аутентификации. Deepfake, синтетические медиа и ИИ-генерируемые личности делают качественную подделку команд, голосов и видео. В 2026 даже руководители могут оказаться перед ситуацией, когда невозможно отличить настоящую команду от ее идеальной ИИ-копии. Кризис подлинности распространяется и на машины. Количество действующих автономно агентов и ИИ-систем превышает число людей в компании в десятки раз. Один скомпрометированный агент или поддельная личность может повлечь за собой каскад автоматизированных действий, которые угрожают бизнесу. Выход — identity-first подход. Безопасность начинается с доверия к аккаунтам, постоянному мониторингу и поведенческой аналитике.

Стабильность бывает и неприятной: учетные записи остаются ведущим вектором атак. MFA уже не всегда гарантирует безопасность, ведь растет количество атак с обходом многофакторной аутентификации. Deepfake, синтетические медиа и ИИ-генерируемые личности делают качественную подделку команд, голосов и видео. В 2026 даже руководители могут оказаться перед ситуацией, когда невозможно отличить настоящую команду от ее идеальной ИИ-копии. Кризис подлинности распространяется и на машины. Количество действующих автономно агентов и ИИ-систем превышает число людей в компании в десятки раз. Один скомпрометированный агент или поддельная личность может повлечь за собой каскад автоматизированных действий, которые угрожают бизнесу. Выход — identity-first подход. Безопасность начинается с доверия к аккаунтам, постоянному мониторингу и поведенческой аналитике. Усиление регуляторных требований. Повторимся: в 2026 году кибербезопасность перестает быть только IT-задачей и становится приоритетом для управления и комплаенса. Регуляции, такие как NIS2, DORA и локальные стандарты, потребуют более быстрого уведомления об инцидентах, усиления защиты данных и четкой ответственности на уровне руководства. Поэтому организации должны не просто строить безопасные системы, но и иметь документированные и проверяемые процессы. Это важно и для соответствия регуляциям, и для киберстрахования: страховые компании требуют доказательств наличия многофакторной аутентификации, контроля доступа и планов реагирования на инциденты. Прозрачный мониторинг и audit trails упрощают поддержку доверия клиентов и снижают риски финансовых санкций.

Прогноз Coinbase: глубокая интеграция и инновации в криптовалютах

Прогноз рынка криптовалют Coinbase на 2026 год подчеркивает глубокую интеграцию финансовых систем и продолжающиеся инновации в отрасли. В отчете представлены прогнозы цен на основные криптовалюты, такие как Биткойн (BTC), Эфириум (ETH) и Солана (SOL), а также рассматриваются обновления в регулировании и новые тенденции токенизации. Прогноз отражает осторожный оптимизм в отношении экономической ситуации в США и ясности регулирования, выделяя рост модели принятия «DAT 2.0» и эволюцию экономики токенов. Кроме того, обсуждаются достижения в области технологий конфиденциальности, интеграции искусственного интеллекта и расширении использования вечных акций и стейблкоинов.

«Шокирующие предсказания» от Saxo Bank

Датский Saxo Bank опубликовал традиционные «шокирующие предсказания» на 2026 год.

Квантовый компьютер взломает цифровую систему безопасности. В 2026 году квантовый компьютер докажет, что может взломать современные стандарты цифровой безопасности. Банковские переводы, электронные письма и корпоративные системы больше не будут надежно зашифрованы. Первыми отреагируют рынки. Старые биткоин-адреса станут уязвимыми, поэтому биржи начнут замораживать вывод средств и спровоцируют панику. Биткоин упадет до нуля. Люди потеряют доверие к банкам, начнут копить наличные и другие «твердые активы», особенно золото и серебро. Золото взлетит до 10 тысяч долларов за унцию и станет главным активом «без пароля». Победителями станут компании по кибербезопасности, которые начнут разрабатывать новые решения, а проигравшими — криптобиржи и любой бизнес со слабой системой безопасности.

IPO SpaceX спровоцирует развитие внеземных рынков. В 2026 году SpaceX выйдет на IPO и станет самой дорогой компанией, зарегистрированной на бирже. При этом она объявит об агрессивном графике запусков ракет, который может увеличить годовую грузоподъемность на низкой околоземной орбите в 100 раз. Вместе с тем, SpaceX откроет бронь для вывода полезных грузов на лунную орбиту и даже для посадки на Луну и Марс на годы вперед. Вскоре сумма забронированных мест достигнет триллионов долларов. IPO SpaceX начнет гонку за создание новых отраслей космического рынка, которые смогут извлечь выгоду из условий невесомости. К ним относятся выращивание кристаллов для полупроводниковых и биофармацевтических приложений, а также индустрия 3D-биопечати, поскольку биопринтеры смогут печатать на суперструктурах, которые не будут провисать под действием силы тяжести во время работы. Права на добычу полезных ископаемых на Луне, вплоть до 1 м2, вызовут ажиотаж, похожий на бум торгов NFT. Они сначала взлетят, а затем упадут, когда люди поймут, что платят больше, чем за элитную городскую недвижимость на Земле. Так родится настоящая внеземная экономика.

В 2026 году SpaceX выйдет на IPO и станет самой дорогой компанией, зарегистрированной на бирже. При этом она объявит об агрессивном графике запусков ракет, который может увеличить годовую грузоподъемность на низкой околоземной орбите в 100 раз. Вместе с тем, SpaceX откроет бронь для вывода полезных грузов на лунную орбиту и даже для посадки на Луну и Марс на годы вперед. Вскоре сумма забронированных мест достигнет триллионов долларов. IPO SpaceX начнет гонку за создание новых отраслей космического рынка, которые смогут извлечь выгоду из условий невесомости. К ним относятся выращивание кристаллов для полупроводниковых и биофармацевтических приложений, а также индустрия 3D-биопечати, поскольку биопринтеры смогут печатать на суперструктурах, которые не будут провисать под действием силы тяжести во время работы. Права на добычу полезных ископаемых на Луне, вплоть до 1 м2, вызовут ажиотаж, похожий на бум торгов NFT. Они сначала взлетят, а затем упадут, когда люди поймут, что платят больше, чем за элитную городскую недвижимость на Земле. Так родится настоящая внеземная экономика. Компания из списка Fortune 500 назначит ИИ-модель генеральным директором. В юридических документах ИИ обозначат как «исполнительную систему», находящуюся под контролем совета директоров. Все действия будут подписываться генеральным директором-человеком. Председатель совета директоров сохранит за собой право вето, а команда людей будет контролировать финансовую и юридическую работу, проверять решения на соответствие этическим нормам, справедливость и кибербезопасность. ИИ-гендиректор будет обрабатывать корпоративные данные о продажах, цепочках поставок, обслуживании клиентов и финансах, ежедневно проводя миллионы симуляций и давая свежие идеи. В виде реалистичного аватара он будет представать перед советом директоров во время отчетов о доходах, отвечать на вопросы аналитиков с помощью информационных панелей в режиме реального времени и публиковать прозрачные протоколы принятия решений для аудита. Производительность и прибыль компании кратно вырастет, а конкуренты, которые поначалу со скепсисом отнеслись к идее, тоже начнут назначать ИИ-соруководителей. Так появится новая корпоративная норма — стратегию человека будет реализовывать ИИ, который станет таким же подотчетным, как и руководители-люди.

В юридических документах ИИ обозначат как «исполнительную систему», находящуюся под контролем совета директоров. Все действия будут подписываться генеральным директором-человеком. Председатель совета директоров сохранит за собой право вето, а команда людей будет контролировать финансовую и юридическую работу, проверять решения на соответствие этическим нормам, справедливость и кибербезопасность. ИИ-гендиректор будет обрабатывать корпоративные данные о продажах, цепочках поставок, обслуживании клиентов и финансах, ежедневно проводя миллионы симуляций и давая свежие идеи. В виде реалистичного аватара он будет представать перед советом директоров во время отчетов о доходах, отвечать на вопросы аналитиков с помощью информационных панелей в режиме реального времени и публиковать прозрачные протоколы принятия решений для аудита. Производительность и прибыль компании кратно вырастет, а конкуренты, которые поначалу со скепсисом отнеслись к идее, тоже начнут назначать ИИ-соруководителей. Так появится новая корпоративная норма — стратегию человека будет реализовывать ИИ, который станет таким же подотчетным, как и руководители-люди. Ошибка ИИ стоит триллионы долларов. В 2026 году ИИ-системы проникнут во все сферы — от финансов до логистики. Несколько мелких сбоев приведут к полномасштабному кризису: ошибка в алгоритме вызовет резкий обвал рынка, а ряд ошибок в бухгалтерском учете, вызванных ИИ, приведет к громким пересмотрам отчетности и отставкам руководителей. Топ-менеджеры поймут, что значительная часть их цифровой инфраструктуры была незаметно перестроена ИИ-системами, которые никто до конца не понимает. Так появится новая профессия — «уборщики ИИ». Это — элитные программисты и аудиторы, работа которых заключается в отслеживании, нейтрализации и восстановлении неисправных систем. Для инвесторов это станет следующим определяющим этапом эры ИИ. Победителями будут не те, кто обещает автоматизировать все, а те, кто сможет навести порядок, стабилизировать ситуацию и защитить системы от дорогостоящих ошибок.

Deloitte: в 2026 году корпоративный ИИ вызовет «инфраструктурный суперцикл»

Согласно отчету Deloitte «TMT Predictions 2026», в 2026 году движущей силой трансформации предприятий станут агенты искусственного интеллекта и центры обработки данных, готовые к использованию ИИ. Результаты исследования показывают, что ИИ вступает в свою наиболее практическую стадию, поскольку результаты работы ИИ наконец-то начинают соответствовать амбициям предприятий. Deloitte описывает этот сдвиг как два основных тренда, развивающихся одновременно. Один из них — просто взрывной рост рабочих нагрузок инференса. Это поглощает большую часть вычислительного бюджета и вынуждает компании инвестировать в более мощные чипы, локальные ИИ-серверы и дата-центры, которые могут круглосуточно обрабатывать ИИ-нагрузку. Другой — это стремительный рост систем, управляемых агентами, которые располагаются поверх этого оборудования и начинают трансформировать способы выполнения повседневной работы. Эти тренды определяют, как команды составляют бюджет и даже как устанавливаются цены на продукты и как принимаются решения в компании. Авторы отчета предполагают, что эта комбинация масштабируемой инфраструктуры и скоординированных агентов заставит предприятия переосмыслить всю свою технологическую архитектуру.

Следующий этап развития корпоративного ИИ определяется удивительным открытием, которое Deloitte называет «прогнозом антиэффективности»: спрос на вычисления растет быстрее, чем выигрыш от оптимизации. Инференс затмевает обучение, а стоимость запуска моделей становится ключевым фактором давления. Согласно анализу Deloitte, следующий этап развития ИИ, скорее всего, потребует больше вычислительной мощности, а не меньше. «Мир переходит от обучения моделей генеративного ИИ к их масштабному использованию, — отмечают авторы отчета. — Многие считают, что это означает больше периферийных вычислений на стороне потребителя и меньше вычислений в дата-центрах. Ни то, ни другое вряд ли произойдет в 2026 году».

Это не то гладкое и беспроблемное будущее, которое многие себе представляли. Это этап, требующий большого количества оборудования и большего расхода энергии, что заставит предприятия модернизировать свою физическую инфраструктуру для поддержки ИИ в масштабе. В результате возникает то, что Deloitte описывает как «суперцикл дата-центров». Организации расширяют оптимизированные для ИИ ресурсы и развертывают локальные вычислительные узлы. Они также интегрируют передовые системы охлаждения и энергоснабжения для обработки непрерывных (и часто беспрецедентных) рабочих нагрузок. Deloitte также отмечает структурную слабость экосистемы: передовые цепочки поставок полупроводников остаются узкими (и политизированными). Небольшая группа регионов контролирует производство передовых чипов, превращая вычислительные возможности в стратегический ресурс. Это становится ключевым фактором, ограничивающим масштабируемость ИИ.

В отчете также прогнозируется более активное продвижение суверенных вычислительных ресурсов и суверенной инфраструктуры данных. Правительства будут рассматривать облачные регионы и обучение моделей внутри страны как стратегические приоритеты. Для глобальных предприятий это означает необходимость нахождения баланса, когда они должны соблюдать региональную фрагментацию, сохраняя при этом единые внутренние системы. Развертывание ИИ зависит не только от технических возможностей, но и от гибкости нормативного регулирования.

8 прогнозов Forbes в области искусственного интеллекта

Forbes опубликовал список из 8 трендов в сфере искусственного интеллекта, которые определят 2026 год. Прогноз для издания сделал Бернард Марр (Bernard Marr) — один из самых известных мировых экспертов по будущему технологий и цифровой трансформации, автор бестселлеров и консультант ведущих компаний и правительств.

Агенты в повседневной жизни. Агентный ИИ — автономные ассистенты, которые не просто отвечают на запросы, а сами выполняют действия, — в 2026 году начнут реально интегрироваться в быт и работу. Такие системы смогут брать на себя рутинные задачи: заказать продукты, организовать поездку, взаимодействовать с умным домом. В офисах ИИ перейдет от роли помощника к координации и выполнению сложных проектов, включая коммуникацию с внешними стейкхолдерами и системами для достижения средне- и долгосрочных целей.

Агентный ИИ — автономные ассистенты, которые не просто отвечают на запросы, а сами выполняют действия, — в 2026 году начнут реально интегрироваться в быт и работу. Такие системы смогут брать на себя рутинные задачи: заказать продукты, организовать поездку, взаимодействовать с умным домом. В офисах ИИ перейдет от роли помощника к координации и выполнению сложных проектов, включая коммуникацию с внешними стейкхолдерами и системами для достижения средне- и долгосрочных целей. Кризис синтетического контента. По одному из прогнозов, в 2026 году до 90% онлайн-контента может быть сгенерировано ИИ. Даже если он не создается с злым умыслом, объем такой информации рискует заглушить голоса людей. Синтетический контент полезен для быстрой аналитики, но, когда он заменяет человеческий опыт, теряется уникальность и качество, и авторам с реальными историями в 2026-м придется искать способы быть заметными на фоне «ИИ-шлака».

По одному из прогнозов, в 2026 году до 90% онлайн-контента может быть сгенерировано ИИ. Даже если он не создается с злым умыслом, объем такой информации рискует заглушить голоса людей. Синтетический контент полезен для быстрой аналитики, но, когда он заменяет человеческий опыт, теряется уникальность и качество, и авторам с реальными историями в 2026-м придется искать способы быть заметными на фоне «ИИ-шлака». Будущее работы. В 2026 году начнет проясняться долгосрочный эффект автоматизации: появятся новые профессии, некоторые старые исчезнут. Рутинные и административные задачи уйдут к ИИ и агентам; появится больше ролей вроде промпт-инженеров, специалистов по интеграции ИИ и этике. Одновременно компании, стремясь снизить расходы, могут проводить сокращения, так что влияние будет двояким: новые возможности и реальная волна увольнений.

В 2026 году начнет проясняться долгосрочный эффект автоматизации: появятся новые профессии, некоторые старые исчезнут. Рутинные и административные задачи уйдут к ИИ и агентам; появится больше ролей вроде промпт-инженеров, специалистов по интеграции ИИ и этике. Одновременно компании, стремясь снизить расходы, могут проводить сокращения, так что влияние будет двояким: новые возможности и реальная волна увольнений. ИИ в физическом мире. ИИ станет все заметнее в физических системах: автономные транспортные средства, гуманоидные роботы на складах, в строительстве и медицине, а также разросшаяся сеть устройств интернета вещей. По мере появления регулирования и мер безопасности ИИ выйдет за рамки приложений на телефоне и станет «осязаемой» частью домов, производств и рабочих мест.

ИИ станет все заметнее в физических системах: автономные транспортные средства, гуманоидные роботы на складах, в строительстве и медицине, а также разросшаяся сеть устройств интернета вещей. По мере появления регулирования и мер безопасности ИИ выйдет за рамки приложений на телефоне и станет «осязаемой» частью домов, производств и рабочих мест. Геополитика и торговля под влиянием ИИ. Правительства уже видят стратегическое значение ИИ — от экономического влияния до военных возможностей. В 2026 году усилится манипуляция рынками и цепочками поставок, будут применяться ограничения на экспорт оборудования и данных, и государства будут пытаться контролировать распространение технологий, понимая, что ИИ может существенно изменить баланс сил между странами.

Правительства уже видят стратегическое значение ИИ — от экономического влияния до военных возможностей. В 2026 году усилится манипуляция рынками и цепочками поставок, будут применяться ограничения на экспорт оборудования и данных, и государства будут пытаться контролировать распространение технологий, понимая, что ИИ может существенно изменить баланс сил между странами. Невидимый ИИ. С развитием ИИ его роль будет напоминать электрификацию или телекоммуникации: технология станет «нормой», а не темой отдельного обсуждения. Дети, рожденные за последнее десятилетие, скорее всего, будут воспринимать разговоры с машинами как естественную часть жизни — ИИ перестанет быть чем-то «из ряда вон» и станет обыденным, как другие вещи.

С развитием ИИ его роль будет напоминать электрификацию или телекоммуникации: технология станет «нормой», а не темой отдельного обсуждения. Дети, рожденные за последнее десятилетие, скорее всего, будут воспринимать разговоры с машинами как естественную часть жизни — ИИ перестанет быть чем-то «из ряда вон» и станет обыденным, как другие вещи. ИИ в повседневной медицине. ИИ уже внедрился в клиническую практику — от помощи в диагностике до мониторинга пациентов. В 2025-2026 годах примером стала «умная» стетоскопия, где прибор анализирует ритм сердца за секунды. Такие решения выводят ИИ из плоскости экспериментов в повседневную медицинскую практику и делают технологии частью стандартных процедур.

ИИ уже внедрился в клиническую практику — от помощи в диагностике до мониторинга пациентов. В 2025-2026 годах примером стала «умная» стетоскопия, где прибор анализирует ритм сердца за секунды. Такие решения выводят ИИ из плоскости экспериментов в повседневную медицинскую практику и делают технологии частью стандартных процедур. Энергоэффективный ИИ. Растущие энергозатраты на обучение и работу моделей становятся все более очевидными: по прогнозу Минэнергетики США, к 2028 году на ЦОД будет приходиться 12% всего потребления электроэнергии в стране. В 2026 году одной из центральных тем станут вопросы энергоэффективности: от оптимизации охлаждения и управления нагрузкой до поиска новых источников энергии, вплоть до мини-АЭС.

Forrester: в 2026 году искусственный интеллект перейдет к серьезной работе

Любой пузырь неизбежно лопнет, и в 2026 году ИИ неизбежно потеряет свой блеск, сменив диадему на каску, пишут в корпоративном блоге ведущие аналитики Forrester. Опасения по поводу рентабельности корпоративных инвестиций подвергнут вендоров серьезным испытаниям. В условиях рыночной коррекции предприятия будут отдавать предпочтение функциональности. Финансовые директора будут чаще участвовать в сделках, связанных с ИИ. Компании будут распределять свои ставки по агентным экосистемам и переориентировать таланты, поскольку агенты ИИ возьмут на себя тяжелую работу. Здравомыслящие предприятия будут инвестировать в управление ИИ и обучение навыкам владения ИИ, чтобы снизить риски и постепенно планировать свой путь в этой области.