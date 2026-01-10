JBL представил три новые игровые гарнитуры линейки Quantum

spot_img
11 января, 2026
Компания JBL представила на CES 2026 три новые игровые гарнитуры серии Quantum: флагманскую 950X, а также модели 650X и 250.

JBL Quantum 950X оснащены 50-мм динамическими драйверами с диафрагмой из карбона. Наушники поддерживают функции пространственного аудио, активного шумоподавления и 3D-отслеживания положения головы. Гарнитура совместима с ПК, консолями и мобильными устройствами: для подключения можно использовать радиоканал 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 или классический кабель AUX. Quantum 950X комплектуется двумя сменными перезаряжаемыми батареями, обеспечивающими автономность до 50 часов, и 6-мм микрофоном на штанге с шумоподавлением на базе ИИ. Наушники поступят в продажу в апреле 2026 года по цене $400.

JBL Quantum 650X, как и флагманская модель, оснащена 50-мм карбоновыми динамическими драйверами, поддерживает пространственный звук и имеет те же варианты подключения. Время автономной работы составляет до 45 часов. Модель также появится в продаже в апреле по цене $200.

JBL Quantum 250 — проводная гарнитура с аналогичными драйверами и функциями, как и у старших моделей, но поддерживает только проводное подключение. Старт продаж намечен на март по цене $80.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

