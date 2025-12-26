spot_img
26 декабря, 2025
Azercell расширяет функциональность приложения «Kinon»

Azercell

Компания Azercell значительно улучшила пользовательский опыт в сфере цифровых развлечений, представив полностью обновлённое приложение «Kinon» для устройств на базе Android. Обновлённая версия приложения ориентирована на удобство клиентов и предлагает расширенный функционал, а также более гибкие возможности использования с учётом потребностей пользователей.

В новой версии приложения контент загружается быстрее и видео воспроизводятся более стабильно и плавно. Обновлённый интерфейс создан в соответствии с современными принципами дизайна, а оптимизация памяти и аккумулятора обеспечивает эффективное использование ресурсов мобильного устройства.

Приложение «Kinon» предоставляет пользователям доступ более чем к 260 местным и международным телеканалам. Кроме того, на одной платформе интегрированы популярные международные онлайн-кинотеатры, включая Premier, Viju и Wink.

Обновлённое приложение «Kinon» уже доступно для скачивания в магазине Google Play: https://onelink.to/3gnet5

Более подробную информацию можно получить по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/kinon-plus.html

