WhatsApp böyük yeniləmə aldı: zənglər, statuslar və kanallar dəyişdi

WhatsApp il bitməmiş istifadəçilərə nəhəng apdеyt təqdim edib. Yeniləmə həm zənglər bölməsini, həm də statusları və kanalları xeyli funksional edib, üstəlik süni intellekt imkanları da genişləndirilib.
Zənglərdə artıq «Qaçırılmış zəngdən sonra mesaj» funksiyası var: əgər qarşı tərəf cavab vermirsə, dərhal səsli və ya video-mesaj buraxmaq mümkündür. Qrup səsli söhbətlərində reaksiyalar əlavə olunub — beləliklə, söhbəti kəsmədən emosiyanı ifadə etmək olur. Videozənglərdə isə aktiv danışan avtomatik olaraq ekranda vurğulanır.
Çatlar da yenidən işlənib. Mesaj daxilində şəkil generasiyası indi Midjourney və Flux modelləri ilə daha real işləyir, fotoları isə messencerin içində qısa animasiyaya çevirmək olur. Desktop versiyada bütün sənədlər, linklər və fayllar üçün vahid yaddaş bölməsi açılıb, linklərin önbaxışları isə daha səliqəli görünür.
Statuslar interaktiv stikerlər, musiqi əlavə etmək imkanı və abunəçilərə sual vermə funksiyası ilə təzələnib. Bənzər yenilik kanallara da gəlib: artıq adminlər izləyicilərdən real vaxtda cavab toplaya bilir. Bu da auditoriya ilə ünsiyyəti daha canlı edir.