Первый трейлер Control Resonant

Remedy Entertainment на церемонии награждения The Game Awards 2025 анонсировала сиквел Control. Был показан дебютный трейлер с фрагментами геймплея, в конце которого назвали окно релиза — 2026 год.

Главным героем выступит Дилан Фейден, брат Джесси — протагонистки оригинала. Действие Control Resonant развернется в открытом мире, геймерам предстоит исследовать просторные районы, выполняя миссии и участвуя в прочих событиях. По словам разработчиков, пройти задания получится в любом удобном порядке.

Упор будет на ближний бой, а основным оружием станет постоянно меняющий форму Аберрант — от огромного молота до парных клинков. Также отметили, что игрокам не нужно проходить первую Control, чтобы разобраться в происходящих в Resonant событиях.

У экшен-RPG уже появилась страница в Steam.