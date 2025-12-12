Crystal Dynamics представила две игры по серии Tomb Raider

На The Game Awards 2025 студия Crystal Dynamics представила сразу две игры по серии Tomb Raider — Tomb Raider Catalyst и Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Tomb Raider Catalyst – это следующая полноценная часть Tomb Raider. Издателем выступит Amazon. Действие экшена развернется на фоне масштабного катаклизма, который вынудил расхитительницу гробниц отправиться в странствие по Северной Индии. Роль главной героини Лары Крофт исполнит Аликс Уилтон Риган. Был показан дебютный тизер-трейлер, но без геймплейных кадров.

Релиз Tomb Raider Catalyst состоится в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – это ремейк первой игры во франшизе, вышедшей еще в далеком 1996 году. Разработчики полностью обновили графику, переработали геймплей, переосмыслили дизайн уровней и головоломки, чтобы соответствовать современным стандартам. Игру создают на Unreal Engine 5.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis намечен на 2026 год — к 30-летию серии Tomb Raider. У экшена уже появилась страница в Steam.