8 декабря, 2025
В Telegram появилась функция авторизации через Passkey

В приложении Telegram для Android и iOS появился новый способ авторизации — через ключи доступа (Passkey). Изменения уже появились в последней версии мессенджера для Android и iOS.

Ключи доступа хранятся в менеджерах паролей, от пользователя не требуется ввод паролей и одноразовых SMS-кодов. Функцию поддерживают менеджеры паролей от Google, Apple, Samsung и других компаний.

Чтобы подключить новую функцию, необходимо зайти в «Настройки» приложения Telegram и перейти в раздел «Конфиденциальность». Далее нужно открыть пункт «Passkey».

При авторизации в учетную запись требуется выбрать соответствующий ключ (если у вас несколько номеров) и подтвердить личность Face ID, отпечатком пальца или кодом-пароля от устройства.

