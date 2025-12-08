Робот Tesla Optimus рухнул на мероприятии, потеряв связь с оператором

В Майами прошло мероприятие с участием роботов Tesla Optimus, где стало очевидно, что ими управляет человек.

На мероприятии роботы Tesla позировали, танцевали, а один стоял на раздаче воды, подавая посетителям небольшие бутылки. Пользователь Reddit заснял, как робот, раздающий напитки, внезапно вскидывает руки, после чего отключается и падает на спину.

Характерное движение руками, которое делает робот, распознали моментально — именно так человек снимает с головы VR-гарнитуру. Судя по всему, располагавшийся неподалеку оператор решил передохнуть и отключился от управления роботом. Сразу же после снятия гарнитуры с головы робот Optimus рухнул.

Пользователи в сети подозревают, что Tesla по-прежнему использует удаленное управление своими роботами для публичных демонстраций. Ранее Илон Маск утверждал обратное – что роботы Optimus вполне самостоятельно совершают те или иные действия. Никаких комментариев, ни от Tesla, ни от Маска, не последовало.