Nubia представила игровые TWS-наушники CyberBuds с оригинальным дизайном

Компания Nubia представила беспроводные наушники CyberBuds, ориентированные на геймеров. Помимо нестандартного дизайна, наушники получили неплохую автономность и низкое значение задержки звука.

Nubia CyberBuds имеют форму с изогнутой «ножкой», вес каждого наушника составляет всего 3,6 гр. Комплектный кейс также выполнен в оригинальном дизайне и оснащен настраиваемой RGB‑подсветкой и дисплеем, на котором отображается информация о заряде. Вес кейса – 58 гр.

Наушники поддерживают протокол Bluetooth 5.4, а фирменная технология Nubia FlashLink 2.0 обеспечивает режим низкой задержки до 50 мс, что особенно важно для геймеров. Есть возможность выбора режима воспроизведения для разных жанров игр (например, шутеров или гонок) в мобильном приложении Nubia Life+. Кроме того, поддерживается функция ручной настройки эквалайзера. Для владельцев смартфонов RedMagic предусмотрено быстрое сопряжение с всплывающим окном статуса. Автономность CyberBuds достигает 6 часов работы от одного заряда, а с учетом подзарядки от кейса — до 48 часов.

TWS-наушники Nubia CyberBuds поступят в продажу на рынке Китая 9 декабря по цене $28.