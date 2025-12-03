В Тбилиси прошел Dell Partner Tech Day, собравший дистрибьюторов и партнеров компании региона

На прошлой неделе в Тбилиси в отеле Paragraph Luxury Collection прошло мероприятие Dell Partner Tech Day, участие в котором приняла делегация из Азербайджана, состоявшая из дистрибьюторов и интеграторов решений всемирно известного вендора в нашей стране.

С приветственной речью к гостям обратилась генеральный менеджер Dell Technologies Group в Украине и ряде стран Северо-Восточной Европы Ирина Волк. Она поблагодарила всех партнеров за продвижение бизнеса компании, за стремление развивать присутствие в странах региона, а также за совместную работу и усилия, направленные на достижение общих целей. И.Волк отметила важность партнерства и сотрудничества, подчеркнув, что успешное расширение и развитие на новых рынках стало возможным благодаря взаимному доверию, открытости и поддержке со стороны всех партнеров.

Официальная часть Dell Partner Tech Day включала следующие презентации:

Dell Technologies partner program update — Ирина Суворова

Updated portfolio of Dell Technologies client solutions — Наталия Пустозерова

Primary Storage — Сергей Бутенко и Дмитрий Яковук

Accelerate AI Innovation with Dell AI Factory — Ирина Бернатская и Александр Лунгу

What’s New in UDS: Latest Product Releases and AI-Ready Storage Systems — Татьяна Бондаренко

Backup Storage Systems: Product and Technical Specification Updates — Юрий Донченко

Завершилось мероприятие торжественным гала-ужином, на котором были объявлены победители и лидеры прошедшего года в 10 номинациях. В этом году обладателями четырех из них стали партнеры из Азербайджана.

Главной награды региона Partner of the Year 2025 была удостоена компания CASPEL. Обладателем приза Client Sales Partner of the Year, которым отмечают партнера за высокие показатели в регионе в продажах портфеля Client Solution Group, стала компания Koc Sistem Azerbaijan. Ultra Technologies стала обладателем приза в номинации Services Sales Partner of the Year за демонстрацию высокого качество поставок и показатели сервисных продаж. А победа в номинации Marketing Partner of the Year, являющейся признанием за стремление создавать и проводить маркетинговые кампании Dell Technologies, основанные на инновационном контенте, стала компания Gulfstream Distribution. Отдельно были отмечены заслуги компании МУК, которая была названа Дистрибьютором года за стимуляцию роста продаж через партнеров второго уровня.