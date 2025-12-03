spot_img
3 декабря, 2025
ООО «Azercell Telecom» продолжает реализацию инициатив, направленных на поддержку женщин

ООО «Azercell Telecom» продолжает реализацию инициатив, направленных на поддержку женщин

ООО «Azercell Telecom» продолжает серию мероприятий, направленных на расширение социально-экономических возможностей для женщин. Компания объявила победителей конкурса «Расширяем возможности: программа поддержки женщин». В ходе голосования преимущество получили проекты, соответствующие таким критериям, как устойчивость, социальное воздействие, содействие цифровой инклюзии, а также повышение качества жизни посредством технологий.

В финал вышли пять проектов, направленных на развитие женского предпринимательства и повышения уровня образования. Представители неправительственных и некоммерческих организаций презентовали свои проекты жюри. По итогам голосования победителями были признаны проекты «Future Fem», «Start Her» и «Robo Girls».

Проект «Future Fem» направлен на повышение практических знаний и навыков женщин в области предпринимательства, инноваций и лидерства. Программа наставничества, предусмотренная в рамках проекта, позволит участницам перенять опыт женщин-лидеров и специалистов в сфере технологий.

В рамках проекта «Start Her» 20 девушек из Губинского района и близлежащих сел пройдут трехмесячное обучение по развитию стартап-навыков, предпринимательских способностей и лидерских качеств. По завершении программы обучения состоится хакатон, на котором участницы представят свои идеи и полученные знания.

Проект «Robo Girls» направлен на повышение интереса к робототехнике и технологиям среди учениц школ Бейлаганского района и близлежащих сел. Целью инициативы является подготовка будущего поколения девушек-специалистов в области ИТ и искусственного интеллекта.

Компания Azercell выделила в общей сложности 30 000 манатов на поддержку реализации этих инициатив. Отметим, что конкурсные работы оценивало независимое жюри профильных экспертов, обеспечив прозрачность и объективность процесса.

ООО «Azercell Telecom» благодарит всех участников конкурса и желает победителям успехов в реализации проектов. Компания продолжит оказывать поддержку проектам, способствующим развитию инноваций и инклюзивности в стране.

