ООО «Azercell Telecom» продолжает реализацию инициатив, направленных на поддержку женщин

ООО «Azercell Telecom» продолжает серию мероприятий, направленных на расширение социально-экономических возможностей для женщин. Компания объявила победителей конкурса «Расширяем возможности: программа поддержки женщин». В ходе голосования преимущество получили проекты, соответствующие таким критериям, как устойчивость, социальное воздействие, содействие цифровой инклюзии, а также повышение качества жизни посредством технологий.

В финал вышли пять проектов, направленных на развитие женского предпринимательства и повышения уровня образования. Представители неправительственных и некоммерческих организаций презентовали свои проекты жюри. По итогам голосования победителями были признаны проекты «Future Fem», «Start Her» и «Robo Girls».

Проект «Future Fem» направлен на повышение практических знаний и навыков женщин в области предпринимательства, инноваций и лидерства. Программа наставничества, предусмотренная в рамках проекта, позволит участницам перенять опыт женщин-лидеров и специалистов в сфере технологий.

В рамках проекта «Start Her» 20 девушек из Губинского района и близлежащих сел пройдут трехмесячное обучение по развитию стартап-навыков, предпринимательских способностей и лидерских качеств. По завершении программы обучения состоится хакатон, на котором участницы представят свои идеи и полученные знания.

Проект «Robo Girls» направлен на повышение интереса к робототехнике и технологиям среди учениц школ Бейлаганского района и близлежащих сел. Целью инициативы является подготовка будущего поколения девушек-специалистов в области ИТ и искусственного интеллекта.

Компания Azercell выделила в общей сложности 30 000 манатов на поддержку реализации этих инициатив. Отметим, что конкурсные работы оценивало независимое жюри профильных экспертов, обеспечив прозрачность и объективность процесса.

ООО «Azercell Telecom» благодарит всех участников конкурса и желает победителям успехов в реализации проектов. Компания продолжит оказывать поддержку проектам, способствующим развитию инноваций и инклюзивности в стране.