AnTuTu: самые производительные Android-флагманы и субфлагманы ноября

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежие рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманских и субфлагманских моделей по итогам ноября 2025 года. Статистика была собрана в период с 1 по 30 ноября 2025 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.

Большую часть рейтинга производительных флагманских смартфонов заняли модели с новейшим процессором от Qualcomm. Самым мощным смартфоном ноября по версии AnTuTu стал Red Magic 11 Pro+ с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, набравший 4 105 121 балл. На второе и третье места вышли две модели на базе MediaTek Dimensity 9500 — Oppo Find X9 Pro Satellite Communication Edition и Vivo X300 Pro Satellite Communication Edition. Их результаты составили 4 006 704 и 4 004 589 баллов соответственно.

Далее в рейтинге расположились следующие модели: iQOO 15, Honor Magic 8 Pro, Realme GT8 Pro, Honor Magic8, OnePlus 15, OPPO Find X9 и Redmi K90 Pro Max. Удивительно, что в ноябрьском рейтинге нет ни одного смартфона от Xiaomi, учитывая, что у нее уже есть три модели на новейшем процессоре от Qualcomm. К тому сама компания не раз отчитывалась об успешных продажах линейки Xiaomi 17.

В рейтинге субфлагманов доминируют смартфоны на платформе от MediaTek, на базе Qualcomm только одна модель, которая заняла всего лишь восьмое место. Первые два места заняли устройства с чипом MediaTek Dimensity 8450 — OPPO Reno15 Pro с результатом в 2 133 069 баллов и базовый OPPO Reno15 с 2 118 556 баллов. На третьем месте расположился Realme Neo7 SE с Dimensity 8400 Max (2 032 756 баллов).

В десятку также вошли iQOO Z10 Turbo, OPPO K13 Turbo 5G, Vivo Y300 GT, Redmi Turbo 4, Realme GT Neo6 SE, OPPO Reno14 Pro и OPPO Reno14.