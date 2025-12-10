В Steam проходит распродажа спортивных игр

В Steam проходит «Фестиваль спорта» — различные тематические спортивные игры получили скидки от 15% до 75%.

В рамках мероприятия можно по скидке купить такие тайтлы, как Rollerdrome, WWE 2K25, Rematch, NBA 2K26 и многие другие. Фестиваль закончится через неделю, 15 декабря в 22:00 по бакинскому времени.

Традиционно игроки смогут получить тематические украшения для профиля, которые доступны в магазине предметов за очки: аватар «Спорт-парад», рамку «Преданные фанаты» и стикер «Вперед, команда!». Все элементы анимированные.