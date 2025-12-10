spot_img
10 декабря, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ Steam проходит распродажа спортивных игр

В Steam проходит распродажа спортивных игр

Steam

В Steam проходит «Фестиваль спорта» — различные тематические спортивные игры получили скидки от 15% до 75%.

В рамках мероприятия можно по скидке купить такие тайтлы, как Rollerdrome, WWE 2K25, Rematch, NBA 2K26 и многие другие. Фестиваль закончится через неделю, 15 декабря в 22:00 по бакинскому времени.

Традиционно игроки смогут получить тематические украшения для профиля, которые доступны в магазине предметов за очки: аватар «Спорт-парад», рамку «Преданные фанаты» и стикер «Вперед, команда!». Все элементы анимированные.

Предыдущая статья
Google показал прототип проводных smart-очков Project Aura на базе Android XR
Следующая статья
Google и Apple создают инструмент для упрощения перехода с Android на iOS и обратно
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,839ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»