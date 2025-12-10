spot_img
10 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныGoogle и Apple создают инструмент для упрощения перехода с Android на iOS...

Google и Apple создают инструмент для упрощения перехода с Android на iOS и обратно

Google Apple

В последней сборке Android Canary появились механизмы, призванные упростить переход между устройствами под управлением Android и iOS. Совместный проект Google и Apple повысит совместимость экосистем компаний.

Функция будет доступна пользователям во время первоначальной настройки устройства и позволит выполнять более полный перенос данных между Android и iOS, включая даже сторонние приложения.

Новые возможности уже появились в сборке Android Canary 2512 (ZP11.251121.010) на всех устройствах Google Pixel. Скоро они выйдут в предварительной версии iOS 26 для разработчиков. Отмечается, что бета-версии систем Android (Canary) и iOS, адресованные разработчикам, не предназначаются для широкой аудитории и могут работать нестабильно.

Сроки выхода нового инструмента для всех пользователей пока неизвестны – поддержка будет предоставляться для каждого устройства отдельно. Пока что пользователи могут воспользоваться приложениями Apple Move to iOS на Android и Google Android Switch на iOS.

Предыдущая статья
В Steam проходит распродажа спортивных игр
Следующая статья
Подросткам в Австралии запретили регистрировать аккаунты в соцсетях
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,839ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»