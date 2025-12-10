Google и Apple создают инструмент для упрощения перехода с Android на iOS и обратно

В последней сборке Android Canary появились механизмы, призванные упростить переход между устройствами под управлением Android и iOS. Совместный проект Google и Apple повысит совместимость экосистем компаний.

Функция будет доступна пользователям во время первоначальной настройки устройства и позволит выполнять более полный перенос данных между Android и iOS, включая даже сторонние приложения.

Новые возможности уже появились в сборке Android Canary 2512 (ZP11.251121.010) на всех устройствах Google Pixel. Скоро они выйдут в предварительной версии iOS 26 для разработчиков. Отмечается, что бета-версии систем Android (Canary) и iOS, адресованные разработчикам, не предназначаются для широкой аудитории и могут работать нестабильно.

Сроки выхода нового инструмента для всех пользователей пока неизвестны – поддержка будет предоставляться для каждого устройства отдельно. Пока что пользователи могут воспользоваться приложениями Apple Move to iOS на Android и Google Android Switch на iOS.