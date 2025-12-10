Google показал прототип проводных smart-очков Project Aura на базе Android XR

Компания Google на мероприятии The Android Show показала прототип проводных smart-очков Project Aura на базе операционной системы Android XR. Гаджет создается при участии китайской компании Xreal. Project Aura – это первое устройство на платформе Android XR в категории проводных очков смешанной реальности.

Внешне это обычные традиционные очки с прозрачными AR-линзами, устройство не даст полного погружения в виртуальный мир. Вместо этого поддерживается 70-градусное поле зрения и технология оптического сквозного пропускания, которая накладывает цифровой контент поверх реального мира. Такой подход обеспечивает доступ к приватному виртуальному экрану для работы и развлечений, не отрезая от окружающей обстановки.

Project Aura особенно привлекательны для путешествий — в отличие от крупного VR-шлема, эти очки можно спокойно носить в самолете или поезде. Относительная портативность и комфорт при использовании достигнуты за счет переноса большей части вычислительных мощностей в портативный модуль, который можно носить в кармане или закрепить на поясе.

С точки зрения производительности и вычислительных возможностей Project Aura являются копией Samsung Galaxy XR — гарнитуры смешанной реальности, созданной совместно с компаниями Google и Qualcomm. Устройство работает под управлением той же операционной системы Android XR, а его аппаратной основой стал тот же микропроцессор Snapdragon XR2+ Gen 2 от Qualcomm. В них реализована та же система управления с помощью жестов и поддержка тех же приложений, которые уже стали доступны на Galaxy XR.

Google пока не раскрывает многие параметры устройства, включая время автономной работы, цену и окончательное название. Известно, что полноценный релиз Xreal Project Aura запланирован на 2026 год.