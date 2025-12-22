В PS Store стартовала новогодняя распродажа

Компания Sony запустила в магазине PS Store традиционную новогоднюю распродажу. Несколько тысяч игр и дополнений предлагаются со скидкой до 75%. Акция продлится до 22 января.

Размер скидки на игры совпадает во всех регионах, но итоговая стоимость может отличаться в зависимости от курса местных валют.

Снижение цен получили многие тайтлы 2025 года, включая Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7, Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Dispatch и Silent Hill f.

Все предложения можно посмотреть на странице распродажи.