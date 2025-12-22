Ключевые тенденции глобальной сети в 2025 году

Американская компания Cloudflare опубликовала ежегодный отчет Radar 2025 Review, в котором приводятся ключевые тенденции глобальной сети. Согласно данным отчета, мировой интернет-трафик за год вырос на 19%.

Впервые в истории был зафиксирован беспрецедентный рост киберугроз — сверхмасштабные DDoS-атаки мощностью более 30 Тбит/с. Пик пришелся на ноябрь (31,4 Тбит/с). Основными источниками бот-трафика стали США (40%), а также облачные сервисы AWS и Google Cloud.

Объем сканирования веб-страниц ИИ-ботами вырос в 15 раз, причем основным драйвером стали пользователи ChatGPT. Веб-мастера все чаще блокируют ботов, таких как GPTBot и ClaudeBot. Среди ИИ-сервисов лидерство удерживает ChatGPT, в топ-10 также вошли Google Gemini, xAI Grok и DeepSeek.

В сфере безопасности эксперты отметили высокую активность спамеров и мошенников. Около 5,6% всех электронных писем содержали угрозы, преимущественно фишинговые ссылки. 99% писем, отправленных с доменов .christmas и .lol оказались спамом или вредоносным ПО.

Трафик спутниковой сети Starlink удвоился за год, а география сервиса расширилась на 20 новых регионов. Среди мобильных устройств Apple удерживает 35% мирового трафика. Испания — лидер по качеству соединения в Европе со средней скоростью загрузки 300 Мбит/с.